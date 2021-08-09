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"Я поселился": Дмитрий Комаров купил участок в Карпатах

9 августа 2021, 04:45
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Дмитрий Комаров приобрел землю в поселке Верховина.

Дима Комаров нашел место, о котором мечтал / Instagram

Украинский журналист и телеведущий и автор программы "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров порадовал поклонников грандиозной покупкой. В Instagram он поделился радостной новостью о приобретении участка земли в Карпатах.

Комаров рассказал, что неоднократно был в Карпатах, поэтому чувствует себя там как дома.

"Я протестировал себя в роли жителя. И вот меня можно поздравить - вчера я поселился в Верховине, по соседству с домиком гида. Точнее, пока купил участок 10 соток. В следующем году надеюсь начать строить дачу. Ждите фотоотчет. Йо, гуцулы, будем соседями", - написал телеведущий и добавил, что это - то самое место, куда ему хочется вернуться после работы.

Кроме того, Карпаты Комаров назвал совершенными и подчеркнул их многогранность.

Напомним, Дмитрий Комаров показывает самые незабываемые места для туризма в Украине, о которых большинство туристов и не слышали. В новом шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" он каждую неделю вдохновляет украинцев на отдых в своей стране, который зачастую может быть не хуже, чем в экзотических странах.

Карпаты Дима Комаров
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