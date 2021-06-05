Дима Комаров удивил последствиями от его программы "Мандруй Україною"

Мандруй україною з Дмитром Комаровим / 1+1

Украинский журналист, телеведущий Дмитрий Комаров, с мая показывает самые незабываемые места для туризма в Украине, о которых большинство туристов и не слышали. В новом шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" он каждую неделю вдохновляет украинцев на отдых в своей стране, который зачастую может быть не хуже, чем в экзотических странах.

В новом выпуске, 6 июня Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев показали уникальный солевой санаторий под землей, а до этого сняли уникальный выпуск, как отдохнуть с семьями на "украинских Мальдивах".

Как пишет Комаров в своем Instagram, его шоу всколыхнуло украинцев, и они решили массово проверить, действительно ли так круто в тех местах, что показал ведущий.

""Разведка" донесла, что после наших выпусков поток туристов увеличился сразу же. В Вилково, например, по следам "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" туристы отправились уже через несколько дней. Читайте такжеДмитрий Комаров заинтриговал местом для отдыха в 5 выпуске шоу "Мандруємо Україною"Наталью, хозяйку дома, где мы готовили уху и крокодила, узнают туристы на улицах, фотографируются. А ещё покупают вино "Новак". Я тоже попросил передать мне в Киев автобусом, пока всё не раскупили. Устричная ферма уже увеличила количество столиков в кафе. Спасибо огромное, что путешествуете по Украине. Моя главная цель - показать вам места, куда можно отправиться "уже завтра". Даже однодневная поездка - это огромный вклад в развитие туризма", - отметил он.

Дима отметил, что оживление будет способствовать развитию всех тех мест, которые он показал, и местные власти просто вынуждены будут решать существующие проблемы, а бизнесу станет выгодно вкладываться и развиваться в этих сферах.

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим / instagram.com/komarovmir/

"Не нужно ждать в этих точках "Турции/Египта". Это совершенно другие путешествия. Лично меня, несмотря на опыт поездок по всему миру, они зарядили энергией и позитивом. Это приключения и эмоции в чистом виде. И главное - невероятные люди. Мы спустимся на дно древнего океана Тетис на глубину 300 метров в Донецкой области, где в соляных лабиринтах есть музеи, отели, концертные залы и санатории. Это "вау". Я в восторге!", - добавил он.

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим / instagram.com/komarovmir/

Напомним, Дмитрий Комаров отправился в Донецкую область, где ему удалось спуститься на дно океана без аквалангов и гидрокостюмов. На месте города Соледар 250 млн лет назад плескалось озеро. Теперь здесь хранится настоящий клад – соль, которую в народе называют "белым золотом". Команда "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" присоединилась к бригаде шахтеров и опустилась на глубину около 300 метров, практически высоту 70-этажного небоскреба.

Мандруй Україною з Дмитром Комаровим / instagram.com/komarovmir/

Кроме того, он показал, как отдыхать в подземном санатории в городе, который стоит не одну сотню лет. Главное место, которое исцеляет от болезней и дарит молодость, спрятано неподалеку села Григоровка – это легендарное Лемурийское озеро, которое до сих пор не могут класифицировать по происхождению. Тем не менее, многие люди приезжают туда не тольео отдазнуть, но и поправить здоровье.

Смотреть новый выпуск "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" можно каждое воскресенье в 10:50 на 1+1.

Также смотреть шоу "Мандруй Україною з Дмитром Комаровим" онлайн можно на сайте 1+1 video.