Звезды Крепостной до и после - как меняются актеры в сериале

Осенью 2021 выходит 3 сезон сериала Крепостная. Создатели решили показать актеров, и их образы в сериале.
В 3 сезоне сериала Крепостная главную героиню сыграет российская актриса Соня Присс. Мы уже рассказывали о ее опыте и биографии. Но телеканал СТБ неожиданно сделал сюрприз поклонникам сериала и показал невероятные карды.
Стало известно, кто из актеров появится в 3 сезоне Крепостной, и как они выглядят в жизни ив сериале.
Смотрите наш материал, чтобы убедиться - кое-кто в образе действительно как в жизни, а некоторые люди в жизни и в сериале - совершенно разные люди.Читайте такжеКрепостная 3 сезон - кто такая Соня Присс: биография и фильмография
Перевоплощаться в своих персонажей из далекого прошлого - не так уже и просто - создатели нанимали экспертов, которые помогали актерам вживаться в их роли
Крепостная 3 сезон - актеры до и после
Тарас Цимбалюк
Соня Присс
Наталья Васько
Слава Красовская
Стас Боклан
Максим Радугин
Инна Рощина
Наталка Денисенко
Анна Сагайдачная
Алина Коваленко
Олеся Жураковская
Пока что точная дата выхода 3 сезона Крепостной держится в секрете - известно лишь, что премьера будет на СТБ в осеннем сериальном сезоне, и будет выходит по будням в прайм-тайм.