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Звезды Крепостной до и после - как меняются актеры в сериале

22 июля 2021, 17:58

Осенью 2021 выходит 3 сезон сериала Крепостная. Создатели решили показать актеров, и их образы в сериале.

Крепостная 3 сезон
Крепостная 3 сезон / СТБ

В 3 сезоне сериала Крепостная главную героиню сыграет российская актриса Соня Присс. Мы уже рассказывали о ее опыте и биографии. Но телеканал СТБ неожиданно сделал сюрприз поклонникам сериала и показал невероятные карды.

Стало известно, кто из актеров появится в 3 сезоне Крепостной, и как они выглядят в жизни ив сериале.

Смотрите наш материал, чтобы убедиться - кое-кто в образе действительно как в жизни, а некоторые люди в жизни и в сериале - совершенно разные люди.Читайте такжеКрепостная 3 сезон - кто такая Соня Присс: биография и фильмография

Перевоплощаться в своих персонажей из далекого прошлого - не так уже и просто - создатели нанимали экспертов, которые помогали актерам вживаться в их роли

Крепостная 3 сезон - актеры до и после

Тарас Цисбалюк - Крепосная
Тарас Цимбалюк - Крепосная / СТБ

Тарас Цимбалюк

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Соня Присс - Крепостная
Соня Присс - Крепостная / СТБ

Соня Присс

Наталья Васько - Крепостная
Наталья Васько - Крепостная / СТБ

Наталья Васько

Слава Красовская
Слава Красовская - Крепостная / СТБ

Слава Красовская

Стас Боклан - Крепостная
Стас Боклан - Крепостная / СТБ

Стас Боклан

Максим Радугин - Крепостная
Максим Радугин - Крепостная / СТБ

Максим Радугин

Инна Рощина - Крепостная
Инна Рощина - Крепостная / СТБ

Инна Рощина

Наталка Денисенко - Крепостная
Наталка Денисенко - Крепостная / СТБ

Наталка Денисенко

Анна Сагайдачная - Крепостная
Анна Сагайдачная - Крепостная / СТБ

Анна Сагайдачная

Алина Коваленко - Крепостная
Алина Коваленко - Крепостная / СТБ

Алина Коваленко

Олеся Жураковская - Крепостная
Олеся Жураковская - Крепостная / СТБ

Олеся Жураковская

Пока что точная дата выхода 3 сезона Крепостной держится в секрете - известно лишь, что премьера будет на СТБ в осеннем сериальном сезоне, и будет выходит по будням в прайм-тайм.

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