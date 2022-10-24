"Ох, мадам Саркози!": Карла Бруни в крошечных трусиках похвасталась фигурой на пляже

Карла Бруни снялась в плавках на пляже / instagram.com/carlabruniofficial

Итало-французская супермодель, певица, а также третья жена бывшего президента Франции Николя Саркози Карла Бруни - личность примечательная и своими любовными похождениями, и своей неземной красотой.

Модель хвастается и гордится ею, поэтому на ее странице в Instagram нередко можно увидеть видео и снимки на грани приличия. Мадам Саркози все еще горяча в свои 54-года.

Недавно она показала фото, на котором позирует на пляже в крошечных трусиках и спортивной куртке. Ветер треплет ее волосы, закрывая лицо, будто вуалью, сквозь которую видно лишь счастливую улыбку Бруни.

"Наступает зима, друзья мои! Последний заплыв в море..." - подписала кадр модель.

В комментариях предполагают, что фото взято из личного архива Карлы Бруни, а не выполнено в реальном времени. Модель не стала ни подтверждать, ни опровергать эти слова. Она предпочла предаться воспоминаниям о всех жарких днях, которые были в ее жизни.

Карла Бруни снялась в плавках на пляже / instagram.com/carlabruniofficial

Ранее украинская певица, актриса и дизайнерка Надежда Мейхер побаловала поклонников пикантным образом, и случайно засветила пышные ягодицы без трусиков.

Также Злата Митчелл, 16-летняя дочь известной украинской телеведущей Ольги Фреймут, продолжает эпатировать публику откровенными фотографиями в кричащей мини-юбке.

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