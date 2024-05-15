"Огромная черная дыра": Дорофеева рассказала про хейт из-за Дантеса и Кацурина

Dorofeeva уже больше двух лет учится жить с чужой ненавистью.

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Дорофеева рассказала про хейт из-за романа с Кацуриным / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

В марте 2022 года украинские певцы Надя Дорофеева и Владимир Дантес объявили о разводе. Такое же заявление спустя несколько дней сделали и их близкие друзья - Миша и Даша Кацурины. Уже в июне Дорофеева и Кацурин подтвердили свой роман, а через год - и вовсе поженились. Владимир Дантес и Даша Кацурина также сейчас состоят в романтических отношениях - личная жизнь наладилась.

Подробности этого сложного четырехугольника достоверно известны лишь его участникам, но именно на Дорофееву обрушилось наибольшее количество хейта - дескать и свои отношения испортила, и семью Кацуриных разрушила. Уже два года ей регулярно пишут оскорбления и гневные комментарии. На публике певица старается реагировать на них философски или с юмором, но долгое время эта ненависть разрушала ее изнутри.

Об этом Дорофеева рассказала в интервью Cosmopolitan. Артистка поделилась своими переживаниями, с которыми она научилась справляться лишь недавно.

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"Тема хейта очень острая и трудная для каждого украинца. И когда ты сталкиваешься с этим – а в моем случае огромный хейт был из-за личного, – у тебя внутри будто появляется огромная черная дыра, которая не дает тебе нормально существовать. Я бы сравнила страдание от хейта с тяжелой психической болезнью. Думаю, что совсем скоро психологи и ученые скажут нам, что такая болезнь действительно есть, и дадут ей официальное название. Уже прошло время, я это прошла, но только сейчас понимаю, насколько тяжело было. Этот период дал мне понимание: если ты хочешь, чтобы не было хейта, нужно просто ничего не делать, спрятаться и сидеть молча. А это не мой выбор. Более того, я понимаю, что это не последняя подобная история в моей жизни, но теперь я уже знаю, что с этим делать", - поделилась Надя Дорофеева.

Кто такая Надя Дорофеева? Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

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