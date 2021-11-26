Ода одиночеству и страсти: грязные танцы Макса Барских в новом клипе Tequila Sunrise

Новый клип Макса Барских Tequila Sunrise / Пресс-служба/ Петя Батанов, Ксения Каргина, Артем Надежин

Пьянящие гитарные рифы, откровенная лирика и страстное contemporary — таков рецепт новой работы Барских, которая продолжает демонстрировать кардинально другое звучание артиста. В этот раз певец прибегает к универсальному языку жестов и танца.

Макс Барских:"Эта песня для меня особенная. Она — про магнетизм между людьми. О боли и танце, которые так или иначе закончатся. Но пока звучит музыка, двое растворяются друг в друге".

Алан Бадоев:"Чтобы рассказать эту историю, мы совместили кино и театральное повествование. Это позволило максимально оголить чувства, которыми Макс делится в песне. — комментирует режиссер. — В Tequila Sunrise, как никогда ранее, на первый план выходит хореография. И для каждой пары танцоров она уникальна по настроению и ощущению, для каждой характерен свой мини-сюжет".

Для выполнения режиссерской задачи была приглашена хореограф Анастасия Харченко: "Мне хотелось, чтобы зритель стал свидетелем особого пластического мира, диктуемого музыкой, при этом объединенного одним пространством и временем. Куда бы он не обратил свой взгляд, разворачивается отдельная мизансцена страстей. А главный герой оказывается в этой вселенной и начинает пульсировать вместе с ней. — рассказывает Настя.

— У работы есть и другая часть, "ода одиночеству", как я ее называю. Это то, с чего начинается клип. У Макса своя потрясающая пластическая органика. И здесь нам хотелось найти правильную форму, которая бы очень точно проявляла его внутренний крик", - подытожила хореограф-постановщик.

Tequila Sunrise впервые прозвучит со сцены 26 ноября, во время концерта Макса Барских в Сиэтле, в рамках его американского тура.