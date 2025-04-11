"Очень много денег": вскрылась правда о деятельности Потапа

Вы узнаете:
- Что Андрей Чивурин думает о Потапе
- Как беглец помогал Украине
Редактор "Лиги Смеха" и КВН, капитан команды КВН "ХАИ" и сценарист Андрей Чивурин рассказал о рэпере Потапе, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине.
В интервью YouTube-проекту ТСН.ua "Наодинці" Андрей подчеркнул, что не вмешивается в позицию беглецов.
Чувирин отметил, что Потап и Настя Каменских ранее много помогали Украине и собирали средства в помощь ВСУ. Но все это вскоре прекратилось, а Потапу стоило вернуться в Украину.
"С Лешей я не виделся. Мы общались какое-то время в первые месяцы войны. Единственное, что могу сказать, я точно знаю, что в первые месяцы войны он с Настей действительно очень много денег передал и помощи сделал для Украины. Но оно как-то так происходило и сошло на нет. А потом нужно было просто раньше возвращаться, мне кажется. И все было бы хорошо", — рассказал сценарист.
Напомним, Настя Каменских уже более года находится в Украине, а вот Потап дальше занимается своей карьерой за границей и недавно назвал Украину "страной, в которой ничего нету".
Смотрите видео интервью Андрея Чивурина:
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Отметим, как сообщал Главред, рэпер Потап недавно сменил свое сценическое имя, после чего его раскритиковали поклонники. Артист также, по его словам, стал представителем Восточной Европы, а Украину назвал страной, в которой "ничего нет".
А также Потап продолжает ездить по всему миру, как он сообщает, продвигая украинскую культуру. Недавно он предлагал прохожим в Валенсии водку, за что украинцы предложили лишить беглеца украинского гражданства.
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Кто такой Потап?
Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".
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