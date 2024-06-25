Предательница Украины Ани Лорак, которая не обращает внимание на военное нападение России на Украину, стала посмешищем из-за своего внешнего вида. В частности, ее высмеяли за то, как она выглядит без макияжа.
Как пишут пропагандистские СМИ, Лорак была на водных процедурах, а потом показалась с тюрбаном из полотенца на голове, без макияжа и в очках. "Смыла штукатурку и превратилась в обычную тетку", - смеются над Лорак.
Как известно, Лорак сейчас поводит свой отпуск на турецком курорте в Бодруме. Она несмотря ни на что, отдыхает в роскошном и самом дорогом отеле региона вместе со своим йога-инструктором Исааком Виджраку.
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Ранее украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала про трагедию с кумой Ани Лорак. Много лет они были близкими подругами, но теперь спортсменка разочарована продажностью Каролины Куек.
Также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на День рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.
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