УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Обычная тетка: россияне высмеяли Лорак без макияжа

Алена Кюпели
25 июня 2024, 13:44
334
Лорак стареет и становится похожа на ботоксную диву.
Ани Лорак
Ани Лорак не перестает удивлять / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak/

Предательница Украины Ани Лорак, которая не обращает внимание на военное нападение России на Украину, стала посмешищем из-за своего внешнего вида. В частности, ее высмеяли за то, как она выглядит без макияжа.

Как пишут пропагандистские СМИ, Лорак была на водных процедурах, а потом показалась с тюрбаном из полотенца на голове, без макияжа и в очках. "Смыла штукатурку и превратилась в обычную тетку", - смеются над Лорак.

Лорак превращается в обычную тетку
Лорак превращается в обычную тетку / Скриншот 7 дней

Как известно, Лорак сейчас поводит свой отпуск на турецком курорте в Бодруме. Она несмотря ни на что, отдыхает в роскошном и самом дорогом отеле региона вместе со своим йога-инструктором Исааком Виджраку.

видео дня

Новости шоу бизнеса в Украине и в мире:

Ранее украинская олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева рассказала про трагедию с кумой Ани Лорак. Много лет они были близкими подругами, но теперь спортсменка разочарована продажностью Каролины Куек.

Также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на День рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Ани Лорак новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

У Сил обороны есть успехи: боец Нацгвардии назвал направление на Харьковщине

У Сил обороны есть успехи: боец Нацгвардии назвал направление на Харьковщине

15:26 Украина
Ордера на арест Шойгу и Герасимова за преступления в Украине: громкое решение МУС

Ордера на арест Шойгу и Герасимова за преступления в Украине: громкое решение МУС

14:27 Мир
Россиян накрыли "Градом": на юге ВСУ уничтожили 5 лодок РФ и "жирную" цель

Россиян накрыли "Градом": на юге ВСУ уничтожили 5 лодок РФ и "жирную" цель

12:30 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Уже никогда не станцует : на фронте погиб известный украинский хореограф 9532

"Уже никогда не станцует": на фронте погиб известный украинский хореограф

РФ готовит массированный удар по Украине: Буданов назвал вероятные сроки 8501

РФ готовит массированный удар по Украине: Буданов назвал вероятные сроки

Как отмыть крышку унитаза от желтых пятен - больше не появятся 2913

Как отмыть крышку унитаза от желтых пятен - больше не появятся

Пусть прекращает войну : в США жестко ответили на жалобы РФ из-за жертв в Крыму 2552

"Пусть прекращает войну": в США жестко ответили на жалобы РФ из-за жертв в Крыму

Последние новости

15:26

Новый скандал: Настя Каменских "вляпалась" в неприятности

15:26

У Сил обороны есть успехи: боец Нацгвардии назвал направление на Харьковщине

15:11

Порошенко возглавил список политиков, которые пиарятся на войне и вредят стране, - опрос

14:59

Бывшая жена Узелкова оказалась в больнице: что случилось

14:55

Сантехник назвал продукт, который категорически нельзя смывать в раковину

Украина не остановится, пока не выйдет на границы 1991-го года, после 2025-го РФ ждет упадок - ЯгунУкраина не остановится, пока не выйдет на границы 1991-го года, после 2025-го РФ ждет упадок - Ягун
14:43

Только люди с ястребиным зрением найдут зубную щетку: на поиски есть всего 8 секунд

14:40

Можно ли удалять волосы в носу: как не доводить ситуацию до проблемыВидео

14:27

Ордера на арест Шойгу и Герасимова за преступления в Украине: громкое решение МУС

14:25

Ракеты являются красной линией: Франция может оставить Украину без необходимой помощи

Реклама
13:57

Китайский гороскоп на завтра 26 июня: Свиньи - будьте осторожны, Драконам - новая работа

13:52

Обновление данных в ТЦК: в Минобороны назвали количество пригодных к мобилизации

13:44

Обычная тетка: россияне высмеяли Лорак без макияжа

13:38

"Странная ситуация": украинский ведущий разнес беглеца Олега Винника

13:26

Два "Панциря" взлетели на воздух: в НГУ назвали направление мощного удара по РФФото

13:12

Середина месяца будет худшим временем: названы главные опасности на июль 2024Видео

12:57

Гороскоп на завтра 26 июня: Близнецам - сильное переутомление, Львам - сюрпризы

12:55

Евро 2024 Украина - Бельгия: анонс решающего матча, прогноз букмекеров, где смотреть

12:49

"Ни за что не ешьте их": садовод рассказал, почему на огороде растут грибы

12:30

Россиян накрыли "Градом": на юге ВСУ уничтожили 5 лодок РФ и "жирную" цель

12:21

Изменилось лицо: как впервые проявилась болезнь Заворотнюк

Реклама
12:00

Евросоюз официально начал переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕСВидео

11:53

План освобождения Донбасса: Черник удивил прогнозом окончания войны в Украине

11:50

Отшибло память: раскрыты подробности травм 73-летней сестры Чарльза III

11:34

Испания отправила Украине вторую партию ракет для Patriot - El Mundo

11:31

В РФ взорвали полевой склад боеприпасов: в ГУР раскрыли детали спецоперации

11:24

"Врет": Алсу в комментариях вывела на чистую воду любовницу мужа

11:22

"Ситуация складывается в нашу пользу": ВСУ возвращают территории Харьковской области

11:18

Пересчет пенсий в июне: кто будет получать доплату в 570 грн

11:16

Вслед за Джоли-Питтами: родная дочь Тома Круза отказалась от его фамилии - СМИ

10:57

Оккупировать Крым станет труднее: удары ВСУ могут разрушить планы РФ - ISW

10:50

Почему власти РФ сами спровоцировали стрельбу в Дагестанемнение

10:46

Китайский гороскоп на июль 2024: Кроликам - хороший доход, Змеям - отдых

10:36

Советники Трампа придумали, как закончить войну в Украине: в Reuters раскрыли детали

10:35

Продавали землю задешево: на Закарпатье задержали мэра Мукачево и главу райадминистрации

10:35

РФ ударила КАБами по жилым домам Харькова, есть "прилеты" и разрушения

09:55

Список бронированных от мобилизации расширен Кабмином: кто попал под решение

09:52

Грохот и взрывы в Белгороде: россияне жалуются на массированную атаку дроновВидео

09:48

Гороскоп на июль 2024: Ракам - судьбоносный месяц, Близнецам - уверенность

09:40

"Было много вранья": Лазарева разоткровенничалась про предательство экс-мужа

09:32

После скандала в Днепре: нардепу Тищенко объявили о подозрении – ДБРФото

Реклама
09:13

Кортеж Орбана попал в ДТП в Германии: есть жертва

09:00

Руслан Кравченко инициировал уголовные дела в отношении подрядчиков за хищение средств на восстановлении Киевской области

08:57

Продолжить диалог с Путиным: Макрон выразил готовность возобновить связи с РФ

08:35

"Пусть прекращает войну": в США жестко ответили на жалобы РФ из-за жертв в Крыму

08:10

Тяжелые американские выборы президентамнение

08:03

ВСУ контратаковали армию РФ и продвинулись в Волчанске — ISW

07:05

Стратегия успеха Украины в войне против РФ: в США назвали три шага

06:10

Россия устроила позор своим спортсменаммнение

05:46

Гороскоп на июль 2024 для Овнов: радость, важное знакомство, хорошие новостиВидео

05:05

Путинистка-жена Пескова призналась, что спаивала Заворотнюк перед смертью

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять