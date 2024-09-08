"Обеспечивайте меня": невестка предательницы Королевой обдерет ее до нитки

Появилась информация, что невестка Наташи Королевой имеет меркантильные планы.

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Невестка Королевой придумала хитрый план / коллаж: Главред, фото: instagram.com/melissa_foxs_/

Недавно единственный сын путинистов Наташи Королевой и Сергея Глушко – Архип Глушко женился на бывшей стриптизерше Мелиссе Фокс. Стало известно, что девушка не планирует сидеть на шее у богатых путинистов, а уже начала работать.

Как отметил российский журналист Антон Беккужев пропагандистам, не все верят в искренность намерения Мелиссы трудиться.

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"Она делает все довольно мудро. Сейчас не говорит "обеспечивайте меня". Если бы она сразу заявила о своих финансовых потребностях, это было бы глупо с ее стороны, и они бы сразу поняли, что она заинтересована лишь в материальной поддержке. Она делает вид, что работает и зарабатывает сама, но вскоре может забеременеть и стать мамой, что заставит ее обратиться за помощью, в том числе и финансовой. Королева точно не оставит внука или внучку без поддержки", — заявил эксперт.

Кто такая Наташа Королева? Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву. 12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

Наташа Королева - последние новости по теме

Отметим, недавно Наташа Королева попала в очередной скандал, кажется, ей объявили своеобразный бойкот. Артистку вырезали из трансляции праздничного концерта в Кремле.

А также появилась информация, что у мужа Наташи Королевой Тарзана начались проблемы в работе и спектакли с его участием начали отменять.

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