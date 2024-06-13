Новый скандал: Дженнифер Лопес поймали на странном обращении с подчиненными

Люди, работавшие с Дженнифер Лопес, признаются, что требование артистки не смотреть ей в глаза, у многих поначалу вызывает сильное недоумение.

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Дженнифер Лопес скандал: на певицу пожаловались бывшие подчиненные / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Известная латиноамериканская артистка Дженнифер Лопес имеет одно странное требование к подчиненным и обслуживающему персоналу – она категорически запрещает смотреть ей в глаза. Об этом пишет британский таблоид Daily Mail.

"Наша подруга работала осветителем за кулисами на одном из концертов. Всем работникам было дано строгое указание: не смотреть в глаза Лопес. Никакого визуального контакта", - рассказал журналистам инсайдер.

"Я знал людей, которые работали в Mohegan Sun (казино в США), и им было приказано полностью избегать зрительного контакта с Лопес. Они до сих пор смеются над ней, потому что там появились гораздо более крупные знаменитости, гораздо более любезные и дружелюбные" – поддержал его другой.

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Причем, говорят очевидцы, этого Лопес требует буквально от всех – даже, к примеру, от водителей лимузинов.

Кто такая Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес - одна из самых успешных певиц своего поколения, высокооплачиваемая актриса и талантливая бизнесвумен, сумевшая создать модный бренд J.Lo; кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных персон, говорящих на испанском языке. В середине прошлого года она вновь начала встречаться со своим бывшим возлюбленным Беном Аффлеком. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.

"По словам моего знакомого, ее водители лимузинов были проинструктированы так же: они даже не могли смотреть на нее в зеркала заднего вида", — утверждают инсайдеры.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек новости

Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес долго состояли в отношениях и даже были обручены. Но в начале нулевых дело до брака так и не дошло.

В середине прошлого года они вновь начали встречаться. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.

Позднее Лопес представила свою 14-летнюю дочь Марибель Муньис (от брака с Марком Энтони) в качестве гендерно нейтральной личности.

В августе позапрошлого года пара официально вступила в брак. Но в 2024-м году СМИ начали активно писать, что он трещит по швам - из-за слишком разных взглядов на жизнь обоих супругов.

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