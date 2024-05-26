Дженнифер Лопес постигла cвежая громадная неудача: что произошло

Кинокритики разнесли научно фантастический боевик "Атлас", где Дженнифер Лопес сыграла главную роль, в пух и прах. Они назвали его посредственным и шаблонным.

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Дженнифер Лопес постигла cвежая громадная неудача - с новым фильмом "Атлас" / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

54-летняя известная латиноамериканская актриса и певицы Дженнифер Лопес явно переживает тяжелый период в жизни. Во-первых, по данным СМИ, ее брак с "оскароносным" режиссером и актером Беном Аффлеком на грани краха, а во-вторых, ее новые кинопроекты жестко критикуются. Кинообозреватели разругали научно-фантастический боевик "Атлас", где она сыграла главную роль. Они дали неутешительные 17% рейтинга "гнилых помидоров", сообщает одноименный проект Rotten Tomatoes.

Снял фильм режиссер из Канады Брэд Пейтон, известный по блокбастерам "Путешествие 2: Таинственный остров", "Разлом Сан-Андреас" и "Рэмпейдж" с Дуэйном "Скалой" Джонсоном, а также постапокалиптическим комедийным сериалом "Рассвет" от Netflix (на нем и вышел "Атлас").

Кто такая Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес - одна из самых успешных певиц своего поколения, высокооплачиваемая актриса и талантливая бизнесвумен, сумевшая создать модный бренд J.Lo; кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных персон, говорящих на испанском языке. видео дня В середине прошлого года она вновь начала встречаться со своим бывшим возлюбленным Беном Аффлеком. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек новости

Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес долго состояли в отношениях и даже были обручены. Но в начале нулевых дело до брака так и не дошло.

В середине прошлого года они вновь начали встречаться. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.

Позднее Лопес представила свою 14-летнюю дочь Марибель Муньис (от брака с Марком Энтони) в качестве гендерно нейтральной личности.

В августе позапрошлого года пара официально вступила в брак. Но в 2024-м году СМИ начали активно писать, что он трещит по швам - из-за слишком разных взглядов на жизнь обоих супругов.

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