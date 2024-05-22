Звездный брак Лопес и Аффлека практически развалился - СМИ

Пока пара не комментирует домыслы в Сети. Тем временем инсайдеры таблоидов уверены, что история брака Лопес-Аффлек идет к концу.

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Аффлек и Лопес на грани развода - звездный брак практически рухнул - СМИ/ коллаж Главред,фото ua.depositphotos.com

Известный американский актер и оскароносный режиссер Бен Аффлек якобы "опомнился" по поводу брака с певицей и актрисой Дженнифер Лопес и, мол, точно уверен, что они на прямом пути к разводу. Об этом пишет портал Page Six.

По данным инсайдеров, Лопес станет следующей Gone girl, намекая на фильм Дэвида Финчера 2014 года, в котором Аффлек играл главную роль и тщетно искал пропавшую жену в исполнении Розамунд Пайк.

"Если бы был способ развестись на основании временной невменяемости, он бы это сделал. Он чувствует, что последние два года были лишь лихорадочным сном, и сейчас он пришел в себя и понимает, что это просто не удастся", — рассказывают инсайдеры.

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Только за последнее время Лопес посетила бал Met Gala 2024 без мужа (в начале мая 2024 года). Впоследствии поклонники подсчитали, что звездная пара около месяца не появлялась на людях вместе.

Новой причиной для беспокойства у фанатов супругов стал недавний лайк Джей Ло в Instagram на посте о нездоровых отношениях. Тем временем сам Аффлек несколько раз был замечен на публике с обручальным пальцем без кольца.

Кто такая Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес - одна из самых успешных певиц своего поколения, высокооплачиваемая актриса и талантливая бизнесвумен, сумевшая создать модный бренд J.Lo; кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных персон, говорящих на испанском языке. В середине прошлого года она вновь начала встречаться со своим бывшим возлюбленным Беном Аффлеком. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.

Брак Лопес и Аффлека - последние новости

Напомним, Дженнифер Лопес сейчас воспитывает дочь Эмму и сына Максимилиана от брака с певцом Марком Энтони.

После того как актриса вместе с нынешним супругом, актером/режиссером Беном Аффлеком, возобновила свой роман в 2021 году, то забрала своих детей и привезла их в Калифорнию.Также переменами во внешности удивила Вера Брежнева - певица после 40 лет приняла решение впредь не использовать фильтры для сэлфи, и показала, к чем привел ее эксперимент.

Ранее о кардинальной смене имиджа сообщила украинский парамедик и волонтерка Юлия Паевская с позывным "Тайра" - благодаря одной стильной детали она стала выглядеть, как подросток.

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