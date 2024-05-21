На фоне слухов о разводе с Лопес: к Аффлеку в гости заехала бывшая жена

После развода у Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер остались теплые отношения. Они часто встречаются, а Бен принимает активное участие в воспитании детей.

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Гарнер и Аффлек продолжают дружить и после развода / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

52-летняя американская актриса Дженнифер Гарнер навестила своего экс-мужа, оскароносного режиссера/актера Бена Аффлека на фоне слухов о его разводе с актрисой/певиец Дженнифер Лопес. Об этом сообщает британский таблоид Mirror.

По информации СМИ, Гарнер, которая родила от Аффлека троих детей, побывала в доме своего бывшего супруга. При этом недавно в таблоидах появились слухи, что Аффлек съехал из роскошного особняка, который они с Лопес выбирали почти два года и потратили десятки миллионов долларов.

Аффлек и Гарнер потом пошли на футбольный матч ‒ чтобы, чтобы поболеть за своего сына Сэмюэля.

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Что же касается брака Аффлека с Лопес, то он, по слухам в таблоидах, трещит по всем швам. Некоторые инсайдеры и вовсе полагают, что до второй годовщины они не дотянут.

"На стене написано — все кончено. Они собираются развестись — и на этот раз Бен не виноват! Они никогда не перестанут любить друг друга, но она не может его контролировать, а он не может изменить ее. Это никак не могло продолжаться", – сказал изданию InTouch один из инсайдеров.

Кто такой Бен Аффлек? Бен Аффлек - американский актер, режиссер и продюсер. Обладатель многочисленных кинонаград: трех "Золотых Глобусов", двух "Оскаров", двух "SAG Awards", двух "BAFTA" и пр. Также имеет четыре "Золотых малины". Снялся в более чем восьмидесяти фильмах, срежиссировал 35.

Брак Лопес и Аффлека - последние новости

Напомним, Дженнифер Лопес сейчас воспитывает дочь Эмму и сына Максимилиана от брака с певцом Марком Энтони.

После того как актриса вместе с нынешним супругом, актером/режиссером Беном Аффлеком, возобновила свой роман в 2021 году, то забрала своих детей и привезла их в Калифорнию.Также переменами во внешности удивила Вера Брежнева - певица после 40 лет приняла решение впредь не использовать фильтры для сэлфи, и показала, к чем привел ее эксперимент.

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