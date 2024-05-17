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Беннифер идут ко дну: Джей Ло и Аффлек как никогда близки к разводу - причина

Анна Подгорная
17 мая 2024, 01:30
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Инсайдеры рассказали, почему Дженнифер Лопес и Бен Аффлек не могут быть вместе вопреки их любви друг к другу.
Дженнифер Лопес, Бен Аффлек
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек развод - почему пара ссорится / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jlo, ua.depositphotos.com

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вместе с 2021 года. До этого у артистов в начале двухтысячных был роман, который закончился разорванной помолвкой из-за алкогольной зависимости Аффлека.

Теперь, после их грандиозного воссоединения, поклонники Беннифер хотели бы выдохнуть с облегчением, но светские хроники не позволяют: едва ли не с первого дня, как Аффлек и Лопес поженились в 2022 году, в прессе ходят слухи, что в звездной паре есть большие проблемы.

На этот раз инсайдер в интервью для InTouch сообщил, что "Бен и Джен никогда не были так близко к разводу, как сейчас". И на этот раз виноват не Аффлек.

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Стоит отметить, что в нежных чувствах звезд друг к другу никто из их близкого окружения не сомневается, но поговаривают, что зацикленность Джей Ло на работе сильно портит атмосферу в семье: Бен мечтает о приватности, а его супруга не выходит в магазин без "прикормленных" папарацци, снимает автобиографичные фильмы, публикует в своих песнях любовные письма мужа и пр. И все это с его участием, но без его согласия.

К тому же инсайдеры сообщают, что Лопес имеет серьезные проблемы с доверием, поэтому очень ревнива. Все это может стать непосильной ношей для брака Дженнифер Лопес и Бена Аффлека.

"Сейчас он сосредоточен на своей работе и своих детях. Бен уже съехал, и им, вероятно, придется продать дом мечты, который они искали два года. Они никогда не перестанут любить друг друга, но она не может его не контролировать, а он не может ее изменить. Невозможно, чтобы это продолжалось", - считает информатор.

Кто такой Бен Аффлек?

Бен Аффлек - американский актер, режиссер и продюсер. Обладатель многочисленных кинонаград: трех "Золотых Глобусов", двух "Оскаров", двух "SAG Awards", двух "BAFTA" и пр. Также имеет четыре "Золотых малины". Снялся в более чем восьмидесяти фильмах, срежиссировал 35.

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