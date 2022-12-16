Николай II: Волочкова показала своего жениха

Балерина, возможно, наконец-то выйдет замуж.

Анастасия Волочкова / скриншот

Скандальная балерина Анастасия Волочкова наконец-то раскрыла личность своего таинственного жениха и показала его фото.

Ранее балерина рассказала, что ее возлюбленный внешне похож на императора Николая II.

"Началось все с того, что мне помог один человек: привез сладости на один из моих благотворительных спектаклей — подарок для детей-участников. Мы начали с ним общаться. Этого человека зовут Дмитрий, и он сразу произвел на меня впечатление своей добротой и готовностью помочь. Я пригласила его в гости", — рассказала артистка изданию Teleprogramma.

Волочкова быстро заманила нового ухажера в свои сети и тот уже стал приходить на каждый ее спектакль. А недавно стало известно о том, что она якобы помолвлена.

Волочкова и ее ухажер. Фото "Звездач"

Напомним, ранее российская балерина Анастасия Волочкова из-за невостребованности в своей профессии решила создать собственное шоу, в котором она безжалостно эксплуатирует детей, и главным "гвоздем" программы естественно является она сама.

Но, похоже, театральное представление, которое представляет собой нелепую мешанину из балетных па и цирковых трюков, начало ей надоедать - во время очередной репетиции Волочкову снова заподозрили в злоупотреблении алкоголем.

Во время исполнения трюка, где балерина должна балансировать, стоя на пяти кастрюлях, Анастасия рухнула и получила заметные повреждения.

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