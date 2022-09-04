Николаев сильно сдал на фоне слухов о разводе: в густой шевелюре разглядели плешь

62-летний Игорь Николаев сильно постарел.
Российский музыкант Игорь Николаев скоро будет вынужден распрощаться со своими кудрями. Постаревший вид артиста удивил его поклонников.
На своей страничке в Instagram он опубликовал фото мероприятия, во время которого композитор раздавал автографы и фотографировался с поклонниками.
На снимках фанаты артиста и заметили, что роскошные локоны Николаева не только поседели, но и поредели. На одном из кадров фотограф крупным планом снял макушку Николаева, и то ли слишком ровный пробор оголил кусочек кожи головы, то ли действительно у мэтра намечается плешь.
"Мой любимый музыкант постарел. Это всегда очень больно. Глубокие морщины, седина, наметилась и лысина. Если стареете вы, то и мы не молодеем", — с печалью заметила одна из подписчиц Николаева.
Ранее композитор Игорь Николаев рассказал, что его близкая подруга, певица Алла Пугачева подорвала свое здоровье на проекте "Фабрика звезд – 5".
Бывший муж Наташи Королевой признал, что часто заходил к своей "любимой" Алле Борисовне.
Также мы писали, что нынешний муж Наташи Королевой, которая "не замечает" войны на родине, заметно сдал и стал похож на ее бывшую любовь - Игоря Николаева. В Сети сравнивают внешность Тарзана и композитора.
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