Никита Джигурда заступился за заключенного Михаила Ефремова: "Рюмки водки в жизни не выпил"

Михаил Ефремов сидит за убийство в нетрезвом виде, однако "оккультные ведические сигналы", которые принимает Джигурда, нашли для актера оправдание.

Никита Джигурда назвал спектаклем "алкоголизм" Михаила Ефремова / УНИАН, t.me/dzhigurda27

Российский актер Михаил Ефремов множество раз появлялся на публике в нетрезвом виде: срывал спектакли и светские мероприятия, а сейчас отбывает наказание в колонии за провокацию смертельного ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

Несмотря на артистический талант, за Ефремовым закрепилась слава проблемного и ненадежного артиста. Эпатажный музыкант и актер Никита Джигурда имеет свое мнение, почему судьба актер сложилась именно так.

В интервью для росСМИ лохматый друг горе-балерины Волочковой заявил, что изначально знал, какое наказание ждет Ефремова за убийство человека и кинулся актеру на помощь, благодаря собственным "ведическим оккультным связям с господом".

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Что же касается амплуа Михаила, как алкоголика и разгильдяя, то тут Джигурда убежден - актер таким образом привлекал к себе внимание, а слухи о его зависимостях сильно преувеличены.

"Я рюмки водки с ним в жизни не выпил. Я не раз видел на Кинотавре, как он едет в лифте трезвый и говорит: "Я сейчас похулиганю". А там ваша братия сидит. И вот он выходит из лифта и играет вусмерть пьяного, троллит. Потому что он понимает, что если выйдет трезвым, не будет внимания, а так "Михаил вышел в хорошем настроении", - сообщает Джигурда.

Ранее российская балерина Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда появились на публике вместе. Балерина сообщила, что стала секундантом Никиты Джигурды, но ее внешний вид подняли на смех ее же подписчики.

Также Джигурда удивил внешним видом единственной дочери - недавно Эве-Владе-Крист исполнилось 13 лет. В социальных сетях артиста появились редкие снимки ребенка.

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