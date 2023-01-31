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Заключенному Михаилу Ефремову пророчат участие в войне в Украине в составе ЧВК

31 января 2023, 17:19
Ефремов отбывает срок за смертельное ДТП - в СМИ убеждены, что актеру предложат сделку в обмен на свободу.
Ефремов
Михаилу Ефремову могут предложить службу в ЧВК в обмен на свободу / УНИАН

Российский актер Михаил Ефремов сейчас отбывает тюремный срок в колонии за убийство человека - в июне 2020 года артист в состоянии сильного опьянения спровоцировал ДТП, в результате которого умер мужчина.

17 февраля 2023 года состоится еще одно заседание суда, на котором якобы будет решаться, выпускать ли Ефремова из колонии. Вопрос спорный, ведь дело его было показательным, а в заключении он находился лишь треть от положенного срока.

И пока судьба актера находится в подвешенном состоянии, росСМИ решили обратиться к гадалке, чтобы узнать, что ожидает Ефремова. Таролог уверенно заявила, что на свободу он в ближайшее время не выйдет - даже если суд примет соответствующее решение, его оспорит общественность.

Однако Ефремову могут предложить сделку для того, чтобы иметь возможность завершить заключение условно или досрочно. Это могут быть общественные работы или участие в войне в Украине на стороне рф в составе ЧВК.

"Скорее всего, будет много предложений от различных ЧВК об его отправлении на войну в Украине. Такого поворота Ефремов явно не ожидает. Ему могут прямым текстом сказать: "Мы даем тебе возможность освободиться досрочно, но ты должен пойти служить по контракту!" - говорит гадалка. Впрочем, она убеждена, что на такую сделку актер не подпишется.

ДТП с участием Михаила Ефремова

8 июня 2020 года российский актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения врезался в авто Сергея Захарова. В результате Захаров умер от полученных в ДТП травм.

21 и 22 октября в Москве прошло слушание по апелляции Ефремова. В своем последнем слове Ефремов попросил отменить заключение.

Московский городской суд по результатам рассмотрения апелляции сократил Ефремову срок заключения в колонии с 8 лет до 7,5 после выплаты компенсации потерпевшим в зале суда.

Другие новости:

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