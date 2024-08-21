"Нет уже сил": фанаты едва узнали - что произошло с молчуньей Анастасией Стоцкой

Российская певица и актриса Анастасия Стоцкая, которая предпочитает молчать о страшном террористическом вторжении РФ в Украину, показала новые снимки.
На своей странице в соцсетях Стоцкая опубликовала фото, на которых позировала в платье от бренда RAEY, стоимость которого составляет 1200 фунтов стерлингов.
Поклонники молчуньи отметили, что артистка заметно похудела в последнее время, а некоторые даже не узнали ее. Как заявляет сама Стоцкая, сбросила вес она благодаря правильному питанию.
"У меня бутылочка детокса с собой. Я устраиваю себе разгрузочки. Правильное питание, много воды. Спортом в какой-то момент я перестала заниматься. Устала и поняла, что нет уже сил. А раньше три раза в неделю, а то и каждый день, ходила обязательно", — рассказала артистка.
Кто такая Анастасия Стоцкая?
Анастасия Стоцкая — украинская и российская певица и актриса, лауреат театральной премии "Золотая маска" за роль Флоренс Васси в мюзикле "Шахматы" (2022).
В оккупированные украинские города певица приезжала в 2018 году вместе с Александром Буйновым, горячо поддержавшим кремлевскую агрессию в отношении Украины, и Денисом Майдановым.
Артистка продолжает молчать о войне в Украине, однако всячески демонстрирует лояльность кремлевскому режиму.
Анастасия Стоцкая - последние новости по теме
Напомним, недавно Анастасия Стоцкая опубликовала фото своей дочери Веры, которая учится играть на гитаре. Россияне сразу же заметили, насколько девочка похожа и на самого Киркорова и на его дочь. Фанаты певицы уже давно подшучивают над ней и повод у них действительно есть. Дети и правда очень похожи между собой.
А также путинист Филипп Киркоров раскрыл правду, что не расстается с Марго Овсянниковой из-за того, что увидел у ней талант и делает все, как и, в свое время, с Анастасией Стоцкой.
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