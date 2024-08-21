"Нет уже сил": фанаты едва узнали - что произошло с молчуньей Анастасией Стоцкой

Анастасия Стоцкая сбросила вес и удивила фанатов фигурой в дорогом платье.

https://stars.glavred.info/net-uzhe-sil-fanaty-edva-uznali-chto-proizoshlo-s-molchuney-anastasiey-stockoy-10590272.html Ссылка скопирована

Анастасия Стоцкая заметно изменилась / коллаж: Главред, фото: instagram.com/100tskaya/

Российская певица и актриса Анастасия Стоцкая, которая предпочитает молчать о страшном террористическом вторжении РФ в Украину, показала новые снимки.

На своей странице в соцсетях Стоцкая опубликовала фото, на которых позировала в платье от бренда RAEY, стоимость которого составляет 1200 фунтов стерлингов.

видео дня

Поклонники молчуньи отметили, что артистка заметно похудела в последнее время, а некоторые даже не узнали ее. Как заявляет сама Стоцкая, сбросила вес она благодаря правильному питанию.

"У меня бутылочка детокса с собой. Я устраиваю себе разгрузочки. Правильное питание, много воды. Спортом в какой-то момент я перестала заниматься. Устала и поняла, что нет уже сил. А раньше три раза в неделю, а то и каждый день, ходила обязательно", — рассказала артистка.

Кто такая Анастасия Стоцкая? Анастасия Стоцкая — украинская и российская певица и актриса, лауреат театральной премии "Золотая маска" за роль Флоренс Васси в мюзикле "Шахматы" (2022).

В оккупированные украинские города певица приезжала в 2018 году вместе с Александром Буйновым, горячо поддержавшим кремлевскую агрессию в отношении Украины, и Денисом Майдановым.

Артистка продолжает молчать о войне в Украине, однако всячески демонстрирует лояльность кремлевскому режиму.

Анастасия Стоцкая - последние новости по теме

Напомним, недавно Анастасия Стоцкая опубликовала фото своей дочери Веры, которая учится играть на гитаре. Россияне сразу же заметили, насколько девочка похожа и на самого Киркорова и на его дочь. Фанаты певицы уже давно подшучивают над ней и повод у них действительно есть. Дети и правда очень похожи между собой.

А также путинист Филипп Киркоров раскрыл правду, что не расстается с Марго Овсянниковой из-за того, что увидел у ней талант и делает все, как и, в свое время, с Анастасией Стоцкой.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред