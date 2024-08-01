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Анастасия Стоцкая взбудоражила россиян новой фотографией дочери

Элина Чигис
1 августа 2024, 12:13
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Анастасия Стоцкая ошеломила поклонников внешностью своей дочери.
Анастасия Стоцкая, Филипп Киркоров
Анастасия Стоцкая показала свою дочь Веру / коллаж: Главред, фото: instagram.com/100tskaya/

Российская певица Анастасия Стоцкая, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, поделилась новым снимком своей дочери Веры.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала общее фото с Верой и удивила фанатов, как девочка похожа на российского певца-путиниста Филиппа Киркорова. Отметим, раньше Стоцкой приписывали роман с артистом.

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На фото Стоцкая позирует в нежно розовом платье, образ дополняют очки и ожерелье. На девочке надето белое платье.

Анастасия Стоцкая с дочерью
Анастасия Стоцкая с дочерью / фото: instagram.com/100tskaya/

Кто такая Анастасия Стоцкая?

Анастасия Стоцкая — украинская и российская певица и актриса, лауреат театральной премии "Золотая маска" за роль Флоренс Васси в мюзикле "Шахматы" (2022).
В оккупированные украинские города певица приезжала в 2018 году вместе с Александром Буйновым, горячо поддержавшим кремлевскую агрессию в отношении Украины, и Денисом Майдановым.
Артистка продолжает молчать о войне в Украине, однако всячески демонстрирует лояльность кремлевскому режиму.

Анастасия Стоцкая - последние новости по теме

Напомним, недавно Анастасия Стоцкая опубликовала фото своей дочери Веры, которая учится играть на гитаре. Россияне сразу же заметили, насколько девочка похожа и на самого Киркорова и на его дочь. Фанаты певицы уже давно подшучивают над ней и повод у них действительно есть. Дети и правда очень похожи между собой.

А также путинист Филипп Киркоров раскрыл правду, что не расстается с Марго Овсянниковой из-за того, что увидел у ней талант и делает все, как и, в свое время, с Анастасией Стоцкой.

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