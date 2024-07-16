Ростом в Киркорова: взрослый сын Стоцкой снова удивил похожестью на скандального певца

Мальчик-подросток отметил свое 13-ти летие.

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Анастасия Стоцкая и Филипп Киркоров были парой / коллаж: Главред, фото: t.me/StotskayaAnastasiya

Российская певица Анастасия Стоцкая, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, показала своего взрослого сына, который как две капли воды похож на скандального певца-путиниста Киркорова.

Певица снова обрадовала своих фоловеров свежим фото сына, который недавно отпраздновал свои 13 лет. Как пишут поклонники артистки, которых цитирует пропагандистский ресурс 7 дней, мальчик необычайно похож на Киркорова в молодости.

Сын Анастасии Стоцкой копия Киркоров / Фото 7 дней

Некоторые даже отметили, что для своих 13 лет он очень высокий, прямо как путинист Киркоров.

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Кто такая Анастасия Стоцкая? Анастасия Стоцкая — украинская и российская певица и актриса, лауреат театральной премии "Золотая маска" за роль Флоренс Васси в мюзикле "Шахматы" (2022).

В оккупированные украинские города певица приезжала в 2018 году вместе с Александром Буйновым, горячо поддержавшим кремлевскую агрессию в отношении Украины, и Денисом Майдановым.

Артистка продолжает молчать о войне в Украине, однако всячески демонстрирует лояльность кремлевскому режиму.

Анастасия Стоцкая - последние новости по теме

Напомним, недавно Анастасия Стоцкая опубликовала фото своей дочери Веры, которая учится играть на гитаре. Россияне сразу же заметили, насколько девочка похожа и на самого Киркорова и на его дочь. Фанаты певицы уже давно подшучивают над ней и повод у них действительно есть. Дети и правда очень похожи между собой.

А также путинист Филипп Киркоров раскрыл правду, что не расстается с Марго Овсянниковой из-за того, что увидел у ней талант и делает все, как и, в свое время, с Анастасией Стоцкой.

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