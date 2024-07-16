Ростом в Киркорова: взрослый сын Стоцкой снова удивил похожестью на скандального певца

Российская певица Анастасия Стоцкая, которая молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, показала своего взрослого сына, который как две капли воды похож на скандального певца-путиниста Киркорова.
Певица снова обрадовала своих фоловеров свежим фото сына, который недавно отпраздновал свои 13 лет. Как пишут поклонники артистки, которых цитирует пропагандистский ресурс 7 дней, мальчик необычайно похож на Киркорова в молодости.
Некоторые даже отметили, что для своих 13 лет он очень высокий, прямо как путинист Киркоров.
Кто такая Анастасия Стоцкая?
Анастасия Стоцкая — украинская и российская певица и актриса, лауреат театральной премии "Золотая маска" за роль Флоренс Васси в мюзикле "Шахматы" (2022).
В оккупированные украинские города певица приезжала в 2018 году вместе с Александром Буйновым, горячо поддержавшим кремлевскую агрессию в отношении Украины, и Денисом Майдановым.
Артистка продолжает молчать о войне в Украине, однако всячески демонстрирует лояльность кремлевскому режиму.
Анастасия Стоцкая - последние новости по теме
Напомним, недавно Анастасия Стоцкая опубликовала фото своей дочери Веры, которая учится играть на гитаре. Россияне сразу же заметили, насколько девочка похожа и на самого Киркорова и на его дочь. Фанаты певицы уже давно подшучивают над ней и повод у них действительно есть. Дети и правда очень похожи между собой.
А также путинист Филипп Киркоров раскрыл правду, что не расстается с Марго Овсянниковой из-за того, что увидел у ней талант и делает все, как и, в свое время, с Анастасией Стоцкой.
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