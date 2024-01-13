Нестареющая Мадонна удивила красивым гламурным образом

Американская певица Мадонна поразила новым гламурным образом.

https://stars.glavred.info/nestareyushchaya-madonna-udivila-krasivym-glamurnym-obrazom-10533059.html Ссылка скопирована

Мадонна удивляет своей молодостью / Коллаж Главред, фото Instagram/madonna

Американская поп-певица Мадонна, которая совсем недавно перенесла тяжелую инфекцию в больнице, поделилась новым образом, который буквально взорвал социальные сети.

На своей странице в Instagram, Мадонна показала кадры фотосессии, где она выглядит чрезвычайно молодой и красивой. 65-летняя певица совершенно не выглядит на свой возраст. Более того, с каждой новой фотосессией, кажется, что Мадонна становится моложе.

"До, во время, после", - подписала свои гламурные кадры артистка.

видео дня

Мадонна на фото выглядит молодо благодаря пухлым губам, четкому овалу лица, светлому цвету волос, а также подтянутой фигуре.

Макияж выгодно подчеркивает раскосые глаза певицы, а длинные ресницы делают ее взгляд выразительным и соблазнительным.

На фото - молодеющая Мадонна:

Напомним, ранее Мадонна отложила свое турне после того, как она заболела и провела несколько дней в реанимации.

Позже СМИ сообщали, что инцидент с Мадонной не связан с бактериальной инфекцией. Когда певицу нашли без сознания, то применили препарат для избежания передозировки.

Также Мадонна впервые обратилась к поклонникам после тяжелой болезни. Певица показала свое состояние после реанимации и рассказала, как ее отсутствие повлияет на будущие гастроли.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.