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Близкая подруга Мадонны рассказала, как сейчас себя чувствует певица

Анна Подгорная
6 июля 2023, 03:20
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Актриса Рози О'Доннелл поделилась с поклонниками Мадж новой информацией.
Мадонна
Рози О'Доннелл рассказала, как Мадонна чувствует себя сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com/madonna

64-летняя поп-икона Мадонна в конце июня не на шутку испугала поклонников - после того, как ее обнаружили без сознания у нее дома, певица попала в реанимацию. Когда ее состояние стабилизировалось, врачи поставили Мадж диагноз - острая бактериальная инфекция.

В связи с состоянием здоровья певицы, ее мировое турне отложено на неопределенный срок. Больше данных про судьбу Мадонны представители не дают, поэтому информацию обеспокоенным фанатам поп-дивы приходится собирать по крупицам.

Так, на днях близкая подруга артистки, актриса Рози О'Доннелл на своей странице в Instagram опубликовала кадр из фильма "Их собственная лига", со съемок которого и началась их дружба в 1992 году.

видео дня

В комментариях под снимком О'Доннелл попросили рассказать, как звезда себя чувствует сейчас. "Она выздоравливает дома - она на самом деле очень сильная", - успокоила актриса.

Мадонна, Рози О'Доннелл
Рози О'Доннелл рассказала, как Мадонна чувствует себя сейчас / instagram.com/rosie

Напомним, ранее популярная во всем мире певица Мадонна отложила свое предстоящее мировое турне после того, как королева поп-музыки заболела и была вынуждена провести несколько дней в реанимации.

Ранее также певица назвала главные правила своего дома, в котором вырастила четверых детей.

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