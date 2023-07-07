У Мадонны может быть серьезное заболевание - СМИ

Люди, которые первые нашли Мадонну, указали на некоторые особенности ее состояния.

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Мадонна перенесла серьезное состояние / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com/

Западные СМИ сообщают, что недавнее столкновение певицы Мадонны со смертью, было совсем не связано с бактериальной инфекцией.

Как сообщило издание Radar Online, rогда 24 июня королева поп-музыки была обнаружена без сознания, те, кто обнаружил ее безжизненное тело, были вынуждены сделать инъекцию специального препарата, который оборачивает вспять наркотическую передозировку.

По информации издания, специальный препарат, который укололи певице - это неотложная медицинская помощь, обычно используемая для устранения опасных для жизни последствий предполагаемой передозировки. Но он также используется для купирования острого септического шока у пациентов — состояние, от которого, как говорят, страдала Мадонна.

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Инъекция, обычно содержащаяся в наборах для лечения богатых и знаменитых, считается полезной для повышения артериального давления при лечении септического шока, опасного для жизни состояния, которое возникает, когда артериальное давление падает до опасно низкого уровня.

То есть источники предполагают, что причиной такого состояния певицы могла стать передозировка наркотиками и, как следствие, тяжелой форма наркотической зависимости.

Представитель Мадонны отказался от комментариев.

Напомним, ранее популярная во всем мире певица Мадонна отложила свое предстоящее мировое турне после того, как королева поп-музыки заболела и была вынуждена провести несколько дней в реанимации.

Ранее также певица назвала главные правила своего дома, в котором вырастила четверых детей.

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