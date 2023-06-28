Мадонну нашли без сознания в собственном доме: она в реанимации

Певице Мадонне стало плохо и она потеряла сознание в собственном доме.

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Мадонна оказалась в палате интенсивной терапии / instagram.com/vanityfairspain

Популярная во всем мире певица Мадонна отложила свое предстоящее мировое турне после того, как королева поп-музыки заболела и была вынуждена провести несколько дней в реанимации.

По словам представителя звезды, 64-летняя селебрити должна была начать The Celebration Tour с серии концертов в Соединенных Штатах в июле, августе и сентябре этого года, а также прокатиться с концертами по в Европе в октябре, ноябре и декабре, пишет The Times.

Однако теперь концерты будут перенесены с новой датой начала, установленной после того, как она заболела в выходные.

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Сообщается, что Мадонну нашли в ее доме без сознания и отправили в реанимацию, под аппарат ИВЛ. Позже стало известно, что у звезды случилась "серьезная бактериальная инфекция".

"Ее здоровье улучшается, однако она все еще находится под наблюдением врачей. Ожидается полное выздоровление. Пока нам нужно будет приостановить все обязательства, в том числе тур. Мы поделимся с вами более подробной информацией, как только она у нас появится, включая новую дату начала тура и перенесенные концерты", - добавил представитель звезды.

Напомним, ранее Мадонна показала раритетное фото матери из личного архива. Очевидно, что певица до сих пор тоскует по маме.

Ранее также певица назвала главные правила своего дома, в котором вырастила четверых детей.

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