Скандальная певица и экс-нардеп Верховной Рады Таисия Повалий в последнее время усиленно пытается стать своей в стране-агрессоре РФ. Но даже усиленное лизоблюдство Путину не помогает ей пробиться на тамошнюю эстраду. И потому ей приходится соглашаться на любые предложения о концертах. На одной из ее фан-страничек в Instagram появилось видео ее выступления натурально во глубине сибирских руд ‒ на празднике лесников в Иркутской области.
Причем, по всей видимости, дровосеки не стали изменять своим давним традициям ‒ и предпочли либо глушить спирт, либо махать топорами в чаще. Потому что на концерте Повалий их было, по всей вероятности, очень мало.
К слову, в одном из недавних интервью Сергей Лавров, бывший концертный директор певицы, который вел ее дела в России, заявил, что путинистка никогда не была там популярна. По его словам, Повалий не удается собирать полные залы на отдельных концертах. И уж тем более, у нее не было успешных турне в стране-агрессоре РФ.
"Она никогда не собирала залы. Всегда, как говорится, "три калеки в зале". Повалий никогда не была звездой номер один. Корпоративы у нее были, но немного. У Повалий есть одна песня, которая пошла в народ – "Одолжила". Все, больше, по моему мнению, нет ничего", – сказал Лавров в комментарии российским пропагандистам.
Напомним, ранее певица украинского происхождения Таисия Повалий впервые за долгое время дала официальное интервью. Ожидаемо, запроданка захотела говорить лишь с росСМИ, а о войне на ее родине она даже не заикнулась.
Повалий рассказала, планирует ли еще заводить детей в своем почтенном возрасте, и пожаловалась на угасание интимной жизни со своим продюсером, по совместительству мужем-путинистом Игорем Лихутой.
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