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Несется по наклонной: путинистка Повалий не сумела развлечь лесников на концерте

Дмитрий Видоменко
18 сентября 2023, 18:11 обновлено 18 сентября, 18:21
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Некогда известная в Украине певица и бывшая нардеп Таисия Повалий теперь скитается по малым городам и поселкам страны-агрессора России.
Повалий, лесники
Даже на бесплатные концерты путинистки Повалий люди идут неохотно / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Скандальная певица и экс-нардеп Верховной Рады Таисия Повалий в последнее время усиленно пытается стать своей в стране-агрессоре РФ. Но даже усиленное лизоблюдство Путину не помогает ей пробиться на тамошнюю эстраду. И потому ей приходится соглашаться на любые предложения о концертах. На одной из ее фан-страничек в Instagram появилось видео ее выступления натурально во глубине сибирских руд ‒ на празднике лесников в Иркутской области.

Причем, по всей видимости, дровосеки не стали изменять своим давним традициям ‒ и предпочли либо глушить спирт, либо махать топорами в чаще. Потому что на концерте Повалий их было, по всей вероятности, очень мало.

Повалий, лесники

К слову, в одном из недавних интервью Сергей Лавров, бывший концертный директор певицы, который вел ее дела в России, заявил, что путинистка никогда не была там популярна. По его словам, Повалий не удается собирать полные залы на отдельных концертах. И уж тем более, у нее не было успешных турне в стране-агрессоре РФ.

видео дня

"Она никогда не собирала залы. Всегда, как говорится, "три калеки в зале". Повалий никогда не была звездой номер один. Корпоративы у нее были, но немного. У Повалий есть одна песня, которая пошла в народ – "Одолжила". Все, больше, по моему мнению, нет ничего", – сказал Лавров в комментарии российским пропагандистам.

Напомним, ранее певица украинского происхождения Таисия Повалий впервые за долгое время дала официальное интервью. Ожидаемо, запроданка захотела говорить лишь с росСМИ, а о войне на ее родине она даже не заикнулась.

Повалий рассказала, планирует ли еще заводить детей в своем почтенном возрасте, и пожаловалась на угасание интимной жизни со своим продюсером, по совместительству мужем-путинистом Игорем Лихутой.

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