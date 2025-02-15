Неплях показала квартиру за 14 млн и ультра люксовый ремонт: подарок мужчины

Неплях, как оказалось, живет в действительно в роскошной квартире в самом центре Киева.

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Анна Неплях / коллаж: Главред, фото: instagram.com/neplyah

Кратко:

Неплях показала свою роскошную квартиру

Во сколько обошелся ремонт в ней

Мисс Украина Вселенная-2021 Анна Неплях показала квартиру в престижном ЖК, а которой она живет.

В частности, Неплях стала участницей проекта телеканала ТЕТ "Найкраща оселя" - проекта о строительстве, ремонте и соревновании уникальных домов.

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Неплях, как оказалось, живет в действительно в роскошной квартире в самом центре Киева, где один квадратный метр стоит 4,5 тысячи долларов, пишет ТСН.

Неплях и ее роскошная квартира / Фото ТЕТ

Однокомнатная квартира без ремонта стоит 350 тысяч долларов. Между тем, Неплях не покупала ее самостоятельно. Жилье подарил некий поклонник блогерши.

"Эту квартиру подарил мне мужчина. Шикарной женщине — шикарные подарки. Это тоже надо уметь. Не каждой женщине мужчина хочет подарить квартиру", — заявила модель.

Неплях не скупилась на бренды, делая ремонт в квартире. "Ванна из Испании за 200 тысяч гривен, именные полотенца по несколько тысяч гривен каждый, люстра стоимостью в автомобиль и еще много драгоценного. Поэтому ремонт обошелся блогерше более чем в 230 тысяч долларов", - пишет СМИ.

"Возможно, мой бюджет где-то был нерациональным, но если мне нравится какая-то вещь, и я могу ее себе позволить, я разрешаю. Я очень люблю качественные бренды, которые говорят сами за себя. Моя квартира является идеальной для девушки, которая получает все, чего хочет, уверенно шагая по этому миру на каблуках", – пояснила участница.

Она также похвасталась шкафом, в котором хранит свою коллекцию ультра-дорогих сумок от французского бренда. В коллекции у блогерши, кстати, их несколько.

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Напомним, Главред ранее писал, что Неплях показала результаты своего похудения. В первые месяцы полномасштабной войны она сильно поправилась на фоне стресса. Впрочем, с лишними кило или без них, Неплях проповедует любовь к своему телу.

Ранее украинская журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай показала, как на самом деле выглядит ее тело без фотошопа. Таким образом она призвала подписчиков учиться принимать себя и свое тело со всеми несовершенствами.

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Кто такая Анна Неплях? Анна Неплях - украинская модель, блогерша. Представляла Украину на конкурсах "Мисс Интерконтиненталь-2017" и "Мисс Вселенная-2021". Участница шоу "Холостяк-10".

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