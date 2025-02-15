Неплях показала квартиру за 14 млн и ультра люксовый ремонт: подарок мужчины

Кратко:
- Неплях показала свою роскошную квартиру
- Во сколько обошелся ремонт в ней
Мисс Украина Вселенная-2021 Анна Неплях показала квартиру в престижном ЖК, а которой она живет.
В частности, Неплях стала участницей проекта телеканала ТЕТ "Найкраща оселя" - проекта о строительстве, ремонте и соревновании уникальных домов.
Неплях, как оказалось, живет в действительно в роскошной квартире в самом центре Киева, где один квадратный метр стоит 4,5 тысячи долларов, пишет ТСН.
Однокомнатная квартира без ремонта стоит 350 тысяч долларов. Между тем, Неплях не покупала ее самостоятельно. Жилье подарил некий поклонник блогерши.
"Эту квартиру подарил мне мужчина. Шикарной женщине — шикарные подарки. Это тоже надо уметь. Не каждой женщине мужчина хочет подарить квартиру", — заявила модель.
Неплях не скупилась на бренды, делая ремонт в квартире. "Ванна из Испании за 200 тысяч гривен, именные полотенца по несколько тысяч гривен каждый, люстра стоимостью в автомобиль и еще много драгоценного. Поэтому ремонт обошелся блогерше более чем в 230 тысяч долларов", - пишет СМИ.
"Возможно, мой бюджет где-то был нерациональным, но если мне нравится какая-то вещь, и я могу ее себе позволить, я разрешаю. Я очень люблю качественные бренды, которые говорят сами за себя. Моя квартира является идеальной для девушки, которая получает все, чего хочет, уверенно шагая по этому миру на каблуках", – пояснила участница.
Она также похвасталась шкафом, в котором хранит свою коллекцию ультра-дорогих сумок от французского бренда. В коллекции у блогерши, кстати, их несколько.
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Напомним, Главред ранее писал, что Неплях показала результаты своего похудения. В первые месяцы полномасштабной войны она сильно поправилась на фоне стресса. Впрочем, с лишними кило или без них, Неплях проповедует любовь к своему телу.
Ранее украинская журналистка и блогерша Рамина Эсхакзай показала, как на самом деле выглядит ее тело без фотошопа. Таким образом она призвала подписчиков учиться принимать себя и свое тело со всеми несовершенствами.
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Кто такая Анна Неплях?
Анна Неплях - украинская модель, блогерша. Представляла Украину на конкурсах "Мисс Интерконтиненталь-2017" и "Мисс Вселенная-2021". Участница шоу "Холостяк-10".
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