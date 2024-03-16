"Не знаю, как бороться": артист-воин Положинский стал жертвой плана мошенников

Легенда украинской эстрады и экс-фронтмен группы "Тартак" Александр Положинский, который с начала полномасштабной войны служит в рядах ВСУ, признался, что его фото злоумышленники используют в мошеннических схемах. Об этом он написал на своей странице в соцсети Facebook.
Как говорит Положинский, аферисты в Сети воспользовались его личным фото для информационной пропаганды. В частности, пообещали якобы рассказать "правду" о ситуации, которая сложилась в Авдеевке. Более того, на фото Положинского подписали как "Владислав Бабий".
Артист сильно возмутился такой мошеннической схемой и отметил ‒это уже не впервые его затягивают в интернет-аферы. И добавил, что некоторые жертвы мошенников уже обращались к нему напрямую.
"Уже не первый раз мошенники используют мои фото. Не знаю, как с этим бороться. Ко мне потом иногда обращаются люди, которых те обманули. Я вроде бы не такой уж бравый воин – что их так к моим фото притягивает?", - подытожил Положинский.
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Кто такой Александр Положинский?
Александр Евгеньевич Положинский (род. 28 мая 1972, Луцк, Волынская область, Украинская ССР, СССР) - украинский певец и шоумен, бывший лидер украинской группы "Тартак", проекта "Бувье" (2014), проекта "Ол. Ив.'є" (2019), сообщает "Википедия".
Напомним, ранее звезда Дизель Шоу, украинский актер и воин Олег Иваница, стал отцом в четвертый раз. Также мужчина раскрыл редкое имя младенца, который стал первым в его браке со второй женой.
Также ведущему шоу "Кто сверху" Богдану Шелудяку (Буше) в больницу, где он проходит курс лечения от редкого недуга - синдрома Гийена-Барре, прислали необычный подарок.
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