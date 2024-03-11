Алла Мазур рассказала, что ее телеграмм-аккаунт взломали мошенники

Алла Мазур пожаловалась, что мошенники взломали ее страницу в соцсетях.

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Алла Мазур рассказала, что сделали мошенники / коллаж: Главред, фото: instagram.com/allamazurofficial/

Легендарная украинская ведущая "ТСН.Тиждень" Алла Мазур поделилась тревожными новостями, что ее аккаунт в соцсетях взломали мошенники и начали просить деньги.

На своей странице в Instagram Алла поделилась своей неприятной ситуацией. Ведущая призвала не отвечать на подобные сообщения, которые приходят с ее номера мобильного. Сейчас ведущая меняет настройки, чтобы у мошенников не было доступа к ее странице.

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"Все, у кого есть мой номер телефона, — не реагируйте, пожалуйста, на сообщение в Telegram от меня с просьбой одолжить деньги. Мой Telegram взломали мошенники. Сейчас меняю настройки", — написала Мазур.

Также Алла Мазур попросила всех быть осторожными и обезопасить от мошенников свои аккаунты.

"Проверьте, пожалуйста, и свои настройки. Сделайте двухфакторную аутентификацию, если еще не настроили. Будьте внимательны и осторожны", — призвала ведущая.

Кто такая Алла Мазур? Алла Мазур – автор и ведущая информационно-аналитической программы "ТСН Неделя" на телеканале 1+1 Марафон. Была ведущей первого в истории эфира выпуска новостей ТСН 1 января 1997 на телеканале 1+1. Рекордсменка профессиональных наград получила восемь статуэток "Телетриумф".

Добавим, Алла Мазур показала в соцсетях раритетное фото с самым близким человеком - мамой. В кадре Алла Мазур в потертых джинсах и коротком джинсовом пиджаке нежно обнимает маму. Обе женщины улыбаются.

А также в рамках праздничной программы к 25-летию Независимости Украины "1+1" презентовал новый видеоролик, в котором ведущая ТСН Тиждень Алла Мазур рассказала, почему восхищается нашей Родиной.

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