Алла Мазур рассказала, что ее телеграмм-аккаунт взломали мошенники

Легендарная украинская ведущая "ТСН.Тиждень" Алла Мазур поделилась тревожными новостями, что ее аккаунт в соцсетях взломали мошенники и начали просить деньги.
На своей странице в Instagram Алла поделилась своей неприятной ситуацией. Ведущая призвала не отвечать на подобные сообщения, которые приходят с ее номера мобильного. Сейчас ведущая меняет настройки, чтобы у мошенников не было доступа к ее странице.
"Все, у кого есть мой номер телефона, — не реагируйте, пожалуйста, на сообщение в Telegram от меня с просьбой одолжить деньги. Мой Telegram взломали мошенники. Сейчас меняю настройки", — написала Мазур.
Также Алла Мазур попросила всех быть осторожными и обезопасить от мошенников свои аккаунты.
"Проверьте, пожалуйста, и свои настройки. Сделайте двухфакторную аутентификацию, если еще не настроили. Будьте внимательны и осторожны", — призвала ведущая.
Кто такая Алла Мазур?
Алла Мазур – автор и ведущая информационно-аналитической программы "ТСН Неделя" на телеканале 1+1 Марафон. Была ведущей первого в истории эфира выпуска новостей ТСН 1 января 1997 на телеканале 1+1. Рекордсменка профессиональных наград получила восемь статуэток "Телетриумф".
Добавим, Алла Мазур показала в соцсетях раритетное фото с самым близким человеком - мамой. В кадре Алла Мазур в потертых джинсах и коротком джинсовом пиджаке нежно обнимает маму. Обе женщины улыбаются.
А также в рамках праздничной программы к 25-летию Независимости Украины "1+1" презентовал новый видеоролик, в котором ведущая ТСН Тиждень Алла Мазур рассказала, почему восхищается нашей Родиной.
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