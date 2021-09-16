Алла Мазур показала редкое фото с мамой в день своего рождения

Украинская телеведущая Алла Мазур / instagram.com/allamazurofficial

Украинская журналистка и телеведущая Алла Мазур сегодня, 16 сентября, отмечает День рождения.

Многие в такой праздник предпочитают строить планы и подводить итоги своей жизни. По словам Мазур, ей всегда интересней ждать с нетерпением. Однако ведущая все же занялась просмотром семейного фотоархива. Самым дорогим сердцу кадром Алла Мазур поделилась с поклонниками.

Алла Мазур с мамой / instagram.com/allamazurofficial

На фотографии журналистка позирует с мамой. К трогательному фото женщина сделала не менее трогательную подпись:

"Мы с мамой: мой самый большой друг, мой инженер и мастер-мастер, мой ангел-хранитель. Теперь небесный".

В кадре Алла Мазур в потертых джинсах и коротком джинсовом пиджаке нежно обнимает маму. Обе женщины улыбаются.

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Кроме раритетных фото поделилась Мазур и открытием, которое сделала за прошедший год:

"Год пролетел как стрела. Дарил любовь и нежность. Заново открываешь себя. … И острые, до мурашек, ощущения: какой бесценный подарок - семья, семейный круг".

Такой поток откровения нашел отклик среди поклонников телеведущей. Комментарии под фото журналистки с мамой буквально засыпаны теплыми словами, поздравлениями и пожеланиями крепкого здоровья:

"Очень искренне и трогательно, со светлыми нотками воспоминаний! Ваши слова помогают и поддерживают!", "такое доброе и ностальгическое фото", "вы сильная и очень красивая!", "Восхищаюсь вами! Будьте здоровы и счастливы", "Так держать!"