Трагедия в семье Аллы Мазур: на войне погиб близкий человек ведущей

Семья Мазур скорбит про воина-героя, жизнь которого украла страна-оккупант.

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Алла Мазур рассказала про гибель племянника - воина ВСУ Александра Серого / instagram.com/allamazurofficial

Украинская журналистка и ведущая, звезда телеканала 1+1 Алла Мазур переживает одну из самых тяжких весен в своей жизни - в марте она простилась с горячо любимым отцом, а теперь сообщила о гибели племянника на фронте.

На своей странице в Instagram она опубликовала снимки храброго воина Александра Серого из 2-го батальона 25-ой бригады ВСУ, который для нее был просто Сашей. 10 апреля ему исполнилось 32 года, а 16 апреля он героически погиб.

Александр в мирное время был строителем. Когда страна-оккупант ступила на украинскую землю он, не имея абсолютно никакого военного опыта, ушел защищать нашу родину. В день смерти он кинулся в бой вместе с побратимами, хотя должен был пойти на ротацию.

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"Двухметровый красавец, который всегда готов был броситься на помощь... Он пошел выручать своих и в тот день: хотя должен был уже идти на ротацию. "Но ребятам нужно помочь", - объяснял сестре… С того боя он не вернулся. Саша не считал себя героем - но для нас он таков. Потому что бросился выручать и поддерживать не только собратьев из 2-го батальона 25-й бригады ВСУ. Он прикрыл собой всех нас. Всю семью. И такие, как наш Саша, спасают сейчас всю Украину", - пишет скорбящая ведущая.

Также Мазур поблагодарила свою сестру, маму Александра, что вырастила такого достойного человека, и выразила свое сочувствие тем, кто не дождался родных с фронта.

Ранее стало известно про смерть Александра Гетманского - украинского актера и Народного артиста Украины. По данным Национального академического театра имени Леси Украинки, в котором Александр Николаевич служил около 20 лет, причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Также сообщалось про гибель молодого украинского актера Антона Прасоленко на фронте - артист получил на передовой не совместимое с жизнью ранение. Он участвовал в боях на Востоке, хотя и не был профессиональным военным.

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