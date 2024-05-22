"Не вернется": появилось официальное заявление дворца о Кейт Миддлтон

Кенсингтонский дворец дал официальный комментарий, что Кейт Миддлтон ждет разрешение врачей для возвращения к королевским обязанностям.

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Кейт Миддлтон продолжает лечение от рака / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Принцесса Кейт Миддлтон в конце марта 2024 года ошарашила поклонников заявлением, что она лечится от рака и поэтому не появляется в общественности.

После признания принцессы принц Уильям уже вернулся к своим обязанностям и на все вопросы, как себя чувствует Миддлтон кратко отвечает, что уже лучше.

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В официальном комментарии BBC представители Кенсингтонского дворца сообщили, что Кейт не вернется к королевским обязанностям, пока это не позволят ей врачи.

"Ожидается, что принцесса не вернется к работе до тех пор, пока ее медицинская бригада не разрешит это", — заявил представитель Кенсингтонского дворца.

Кто такая Кейт Миддлтон? Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Кейт Миддлтон - последние новости по теме

Добавим, королевский эксперт Кэти Николл рассказала о том, как принцессу Кейт Миддлтон, которая шокировала мир новостью о своей болезни раком, поддерживают самые близкие.

А также инсайдеры Букингемского дворца сообщили, что во время операции Кейт Миддлтон удалили матку.

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