Не стоило тратить 11 млн: "Эль" Кравчук обрушился на нацотбор Евровидения

Легендарный украинский певец Андрей "Эль" Кравчук считает, что не стоило тратить на нацотбор на Евровидение 11 млн грн бюджетных денег.

https://stars.glavred.info/ne-stoilo-tratit-11-mln-el-kravchuk-obrushilsya-na-nacotbor-evrovideniya-10539443.html Ссылка скопирована

Эль Кравчук считает, что нецелесообразно было тратить 11 млн грн из бюджета на Нацотбор / коллаж Главред, фото УНИАН и Суспильне

Известный украинский поп-певец Андрей "Эль" Кравчук раскритиковал идею проведения масштабного национального отбора в Украине на конкурс "Евровидения-2024", который пройдет в Швеции. Об этом артист заявил в интервью порталу "Телеграф".

По мнению певца, сейчас Украине не нужно принимать участие в "Евровидении" и соревноваться на сцене. Поэтому расходы на нацотбор, оцененные почти в 11 млн гривен из госбюджета, были нецелесообразны, считает артист.

"Потому что у нашей страны есть другие приоритеты. И вместо Нацотбора можно гораздо дешевле подготовить музыкальное попурри из украинских артистов. А потом отправить их в Швецию, со сцены "Евровидения" как гости спеть и напомнить о нас, о продолжительной войне. Та же Верка Сердючка прекрасно с этим справилась бы", — говорит "Эль" Кравчук.

видео дня

По словам артиста, кто-то может сказать, что и на такого рода культурную дипломатию нужны деньги – и это так, но их будет потрачено гораздо меньше. Особенно если учесть, что саму поездку и подготовку обычно артисты оплачивают самостоятельно, подытожил Кравчук.

Напомним, ранее на финал украинского отбора на Евровидение-2024 Данилко (а он был членом жюри) пришел в несколько необычном видео. Во-первых, он надел игрушечные ушки Минни Маус, диснеевской мышки, поверх фирменной кепки. Во-вторых - к щеке его был приклеен пластырь.

На пост-шоу Нацотбора ведущие концерта, Тимур Мирошниченко, Василий Байдак и Юлия Санина, не удержались и все же спросили у артиста, что произошло с его лицом.

"Знаете, я вам скажу. Как сказать. В общем, была проблема, и я ее решил таким образом. Что нельзя было мазать гримом. Пьяная драка у меня была", - рассказал артист с улыбкой.

Ранее стало известно, что перед финалом Национального отбора на Евровидение-2024 в Мальме букмекеры резко изменили ставки на победителя от Украины.

Также организаторы Евровидения объявили, когда будут выступать конкурсанты - в первом или втором полуфинале. Также стало известно, кто из "Большой пятерки" будет голосовать за Украину.

Вас могут заинтересовать такие материалы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.