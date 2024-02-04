"Пьяная драка была": Данилко признался, что случилось с его лицом на Нацотборе

Окружающим стало очень любопытно, что шоумен скрывал под пластырем на щеке.

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Андрей Данилко появился на Нацотборе с пластырем на лице - что случилось / коллаж: Главред, фото: instagram.com/v_serduchka, скриншот YouTube

Украинский музыкант и шоумен Андрей Данилко стал одним из трех членов жюри в финале Национального отбора на Евровидение-2024. Артист появился в студии в уже привычном черном луке и с маской, стянутой к подбородку.

Однако несколько деталей в его образе все же приковывали взгляд. Первая - это ушки Минни Маус, диснеевской мышки, которые Данилко надел поверх кепки. Вторая - пластырь, приклеенный к левой щеке музыканта.

На пост-шоу Нацотбора ведущие концерта, Тимур Мирошниченко, Василий Байдак и Юлия Санина, не удержались и все же спросили у артиста, что произошло с его лицом. Андрей Данилко не растерялся, и со свойственными ему самоиронией и юмором рассказал историю.

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"Знаете, я вам скажу. Как сказать. В общем, была проблема, и я ее решил таким образом. Что нельзя было мазать гримом. Пьяная драка у меня была", - рассказал артист с улыбкой. Донимать его с уточняющими вопросами ведущие не стали.

Андрей Данилко появился на Нацотборе с пластырем на лице - что случилось / скриншот YouTube

Ранее стало известно, что перед финалом Национального отбора на Евровидение-2024 в Мальме букмекеры резко изменили ставки на победителя от Украины.

Также организаторы Евровидения объявили, когда будут выступать конкурсанты - в первом или втором полуфинале. Также стало известно, кто из "Большой пятерки" будет голосовать за Украину.

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