Евровидение-2024: в каком полуфинале выступит конкурсант из Украины

Также стало известно, кто из "Большой пятерки" будет голосовать за нашу страну.

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Евровидение-2024: когда будет выступать Украина / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision

Организаторы конкурса Евровидение-2024 в Мальме, Швеция, провели жеребьевку, по результатам которой определилось, когда будут выступать конкурсанты - в первом или втором полуфинале. Эта информация появилась на официальных страницах соревнования в социальных сетях.

Так стало известно, что участник от Украины выступит на Евровидении-2024 7 мая - в первой части первого полуфинала. Тогда же выступят артисты от Кипра, Польши, Сербии, Литвы, Хорватии и Ирландии. Во второй части на сцену выйдут музыканты из Словении, Исландии, Финляндии, Португалии, Люксембурга, Австралии, Азербайджан и Молдова.

9 мая во втором полуфинале Евровидения выступят конкурсанты из Австрии, Мальты, Швейцарии, Греции, Чехии, Албании, Дании и Армении - в первой части, из Израиля, Эстонии, Грузии, Нидерландов, Норвегии, Латвии, Сан-Марино и Бельгии - во второй части.

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Зрители стран "Большой пятерки" и страны-победителя конкурса прошлого года Швеции смогут голосовать за своих фаворитов следующим образом: аудитория Швеции, Великобритании и Германии 7 мая за конкурсантов первого полуфинала; Испании, Италии и Франции - 9 мая за артистов второго полуфинала соответственно.

Евровидение-2024: когда будет выступать Украина / instagram.com/eurovision

Ранее стали известны имена 11 финалистов Нацотбора на Евровидение-2024. Примечательно, что за право представлять Украину на конкурсе в Швеции будут бороться как новички, так и уже опытные артисты.

Также украинский репер Олег Псюк прокомментировал слухи о своем уходе из группы Kalush Orchestra, вместе с которой одержал победу на Евровидении в 2022 году.

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