Не прошло и суток: в России начали делить наследство Шатунова

В России уже начали делить наследство Шатунова / instagram.com/yuriy_shatunov/

Новость о смерти певца Юри Шатунова шокировала многих, но не российские СМИ - журналисты уже начали разнюхивать, что оставил после себя легендарный артист.

Так, представитель российской прессы сообщают, что у Шатунова была однокомнатная квартира в Южном округе столицы на Кантемировской улице. Он получил ее от государства при помощи Юрия Лужкова, выйдя из детдома. Вторая квартира площадью в 60 квадратных метров в городе Сочи досталась ему от бывшего продюсера Андрея Разина.

Читайте такжеЮрий Шатунов пил перед смертью: выяснилось, как певец провел последние часы жизни"Я думаю, у Юры были внебрачные дети, которые сейчас появятся и тоже будут претендовать на его шикарное наследство", – рассказал друг детства исполнителя российским СМИ.

В Мюнхене, где певец жил в последние два десятилетия, у него был шикарный особняк с собственной студией. Дом оценивают в 10 миллионов долларов.

Общая стоимость недвижимости Шатунова превышает, как говорят эксперты, 13 миллионов долларов.

Смерть Юрия Шатунова

О смерти певца стало известно утром, 23 июня. Концертный директор исполнителя Аркадий Кудряшов сообщил, что причиной внезапной кончины артиста стал обширный инфаркт, который спровоцировала оторвавшаяся бляшка в сердце.

Позже выяснилось, что Шатунов употреблял спиртное за несколько часов до трагедии. Кудряшов рассказал, что они ужинали вместе - ели раков, пили пиво, как вдруг ему стало плохо.

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