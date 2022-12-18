"Не ожидала, что он такой большой": Волочкова в обнимку с Шаляпиным показала, как ждет Джигрурду

Анастасия Волочкова, Прохор Шаляпин и Никита Джигурда задумали устроить вакханалию.

Волочкова в обнимку с Шаляпиным показала, как ждет Джигрурду / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова решила заранее начать отмечать новогодние праздники.

На своей страничке в Instagram она опубликовала снимок с одиозным российским альфонсом Прохором Шаляпиным. С ним и Никитой Джигурдой она намерена провести ближайшие дни.

"И ещё, вас ожидать будут встречи с замечательными артистами. Прохор Шаляпин и Никита Джигурда", - сообщила Волочкова.

Поклонники Волочкова с нетерпением ждут грядущей вакханалии.

"Не ожидала что он такой большой", "Судя по всему будет очень весело", "Прохор артист? Мне казалось он работает Альфонсом", "Никита Джигурда на этом пире должен быть просто вишенкой на торте!", "Зачем вам этот пир во время чумы?", - писали в комментариях под постом.

Волочкова и Шаляпин / instagram.com/volochkova_art

Напомним, российская балерина Анастасия Волочкова показала кадры с новой фотосессии, которые не сильно понравились ее поклонникам. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в образе ангела с черными крыльями.

Также мы писали, что Волочкова разгневала россиян серией снимков с бани. Как известно, опальная балерина большая любительница "попариться". На своей страничке в Instagram она решила показать, как проходил один из ее сеансов с новым банщиком.

Больше позора Волочкова: