"Не могу раскрыть все тайны": Огневич ответила, пойдет ли снова на "Холостячку"

Злата Огневич намерена встретить свою любовь, но готова ли она снова превращать свою личную жизнь в шоу?

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Злата Огневич рассказала, приняла бы она участие в Холостячке еще раз / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zlata.ognevich

Украинская певица Злата Огневич в 2021 году стала главной героиней второго сезона романтического реалити-шоу Холостячка. Увы, ее телероман не получил хэппи-энд: на пост-шоу, через полгода после завершения съемок, стало известно, что артистка и ее избранник, бизнесмен Андрей Задворный, больше не вместе.

Тогда эта новость вызвала большой резонанс - мужчина публично признал, что больше не любит Огневич. Она долго и сложно переживала расставание, хотя в последствии призналась, что не изменила бы свое решение выбрать Задворного, даже если бы у нее была такая возможность.

Сейчас личная жизнь артистки все еще вызывает повышенный интерес. На вопрос от поклонников, готова ли она пойти на "Холостячку" еще раз, Злата на своей странице в Instagram ответила весьма однозначно.

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"Не могу раскрыть все тайны, но если бы это и было возможно: я бы не пошла во второй раз. Такие чувства и опыт случаются только раз в жизни! Это должно быть только один раз", - пишет Злата Огневич.

Злата Огневич рассказала, приняла бы она участие в Холостячке еще раз / instagram.com/zlata.ognevich

Ранее Андрей Хветкевич, фотограф, дайвер и участник романтического реалити-шоу Холостячка со Златой Огневич, после свадьбы с бойфрендом Фелипе заявил, что готовится стать отцом.

Также украинский шеф-повар и популяризатор украинской кухни Евгений Клопотенко рассказал, почему все еще не женат в свои 36 лет, а также рассказал, что в романтических отношениях вызывает у него депрессию.

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