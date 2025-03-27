"Не имеет потребности": коллега Виктора Розового рассказал, что с ним происходит

Кратко:
- Фима Константиновский рассказал об общении с Виктором Розовым
- Как военнослужащий себя чувствует
Украинский известный ведущий и юморист Фима Константиновский поделился, как проходит реабилитация его коллеги и военнослужащего Виктора Розового после серьезного ранения на фронте.
В интервью для OBOZ.UA Фима отметил, что поддерживает друга после осколочного ранения головы на фронте.
"Когда Витя получил ранение и проходил лечение в Киеве, мы виделись с ним часто. Я приезжал, общался с ним и поднимал настроение. Гостил у него, когда это было необходимо", - поделился Константиновский.
Еще ведущий рассказал, что сейчас Виктор чувствует себя намного лучше.
"Сейчас ему легче, поэтому он не имеет частой потребности видеться. Поэтому встречаемся уже не так часто. Честно говоря, мы с Витей никогда не были близкими друзьями, скорее коллегами по юмору. Если где-то увидимся в проектах, то пообщаемся и пошутим, конечно", - отметил Фима.
Напомним, Розовый ушел защищать Украину на фронте еще в начале полномасштабной войн в Украине в составе 3-й ОШБр.
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Кто такой Виктор Розовый?
Виктор Розовый - украинский комик, участник "Лиги смеха" в составе команды "Загорецкая Людмила Степановна". После начала полномасштабной войны в Украине вступил в ряды 3-ей отдельной штурмовой бригады ВСУ. Принимал участие в обороне Киева, воевал на Херсонском и Бахмутском направлениях.
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