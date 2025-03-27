"Не имеет потребности": коллега Виктора Розового рассказал, что с ним происходит

Фима Константиновский рассказал о состоянии друга.

https://stars.glavred.info/ne-imeet-potrebnosti-kollega-viktora-rozovogo-rasskazal-chto-s-nim-proishodit-10650941.html Ссылка скопирована

Виктор Розовый - ранение / фото: instagram.com, Виктор Розовый

Кратко:

Фима Константиновский рассказал об общении с Виктором Розовым

Как военнослужащий себя чувствует

Украинский известный ведущий и юморист Фима Константиновский поделился, как проходит реабилитация его коллеги и военнослужащего Виктора Розового после серьезного ранения на фронте.

В интервью для OBOZ.UA Фима отметил, что поддерживает друга после осколочного ранения головы на фронте.

видео дня

"Когда Витя получил ранение и проходил лечение в Киеве, мы виделись с ним часто. Я приезжал, общался с ним и поднимал настроение. Гостил у него, когда это было необходимо", - поделился Константиновский.

Виктор Розовый о своей реабилитации / фото: скрин instagram.com/viktor_rozovyi/

Еще ведущий рассказал, что сейчас Виктор чувствует себя намного лучше.

"Сейчас ему легче, поэтому он не имеет частой потребности видеться. Поэтому встречаемся уже не так часто. Честно говоря, мы с Витей никогда не были близкими друзьями, скорее коллегами по юмору. Если где-то увидимся в проектах, то пообщаемся и пошутим, конечно", - отметил Фима.

Виктор Розовый чувствует себя намного лучше / коллаж: Главред, фото: instagram.com/viktor_rozovyi/

Напомним, Розовый ушел защищать Украину на фронте еще в начале полномасштабной войн в Украине в составе 3-й ОШБр.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред,Злата Огневич рассказала радостную новость, которая произошла в ее семье. Оказалось, младшая сестра певицы родила сына, что очень порадовало Злату и всю их семью.

А также Максим Козицкий развелся со своей женой Оксаной. Отметим, пара была в браке 20 лет. Оксана Козицкая после развода получила две квартиры во Львове и паркоместо, стала обладательницей Audi Q5 2021 года, но пока пара не комментировала случившееся.

Вас может заинтересовать:

Кто такой Виктор Розовый? Виктор Розовый - украинский комик, участник "Лиги смеха" в составе команды "Загорецкая Людмила Степановна". После начала полномасштабной войны в Украине вступил в ряды 3-ей отдельной штурмовой бригады ВСУ. Принимал участие в обороне Киева, воевал на Херсонском и Бахмутском направлениях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред