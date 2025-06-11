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"Не хватает слов": умер основатель легендарной группы The Beach Boys

Виталий Кирсанов
11 июня 2025, 21:41
344
На момент смерти Уилсону было 82 года, 20 июня ему должно было бы исполниться 83.
Умер основатель группы The Beach Boys
Умер основатель группы The Beach Boys / коллаж: Главред, фото: instagram.com/brianwilsonlive, Википедия

Вы узнаете:

  • От чего умер Брайан Уилсон
  • Чем известна группа The Beach Boys

В США умер основатель и участник легендарной рок-группы The Beach Boys Брайан Уилсон. О смерти музыканта, который повлиял на несколько поколений американской и европейской молодежи. Об этом сообщила его семья в Instagram.

"С разбитым сердцем сообщаем, что наш любимый отец Брайан Уилсон умер. Нам сейчас не хватает слов", - говорится в сообщении.

Причина смерти публично не разглашается, но, как пишет портал Pitchfork, в прошлом году стало известно, что Уилсон страдает от нейрокогнитивного расстройства, подобного деменции. На момент смерти ему было 82 года, 20 июня ему должно было бы исполниться 83.

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Чем известна группа The Beach Boys

The Beach Boys - культовая американская рок-группа, созданная в 1961 году. Коллектив выпустил более 30 синглов, их мировые продажи составили более 100 миллионов копий. В 1988-м группа была включена в Зал славы рок-н-ролла, а сам Уилсон в 2000 году попал в Зал славы сонграйтеров.

Оригинальный состав группы включал братьев Брайана, Карла и Денниса Уилсонов, их кузена Майка Лава и друга детства Алана Джардина.

Среди наиболее известных песен группы - Surfin' U.S.A. (1963), California Girls (1965) и Good Vibrations (1966).

Брайан Уилсон был ключевой фигурой в становлении группы как музыкального феномена. Он выполнял роль главного композитора, аранжировщика и продюсера в первые годы существования The Beach Boys. Именно его музыкальное видение вывело группу далеко за пределы простой "серф-музыки", особенно благодаря альбому Pet Sounds (1966), который считается одним из самых влиятельных и инновационных в истории поп-музыки. В то же время Брайан столкнулся с психологическими трудностями и постепенно отошел от активного участия в группе, но его творческое влияние осталось определяющим для стиля и звучания The Beach Boys.

История Уилсона рассказана в биографическом фильме "Любовь и милосердие" с Полом Дано в главной роли, вышедшем в 2014 году, и в документальном фильме 2021 года "Брайан Уилсон: Долгожданная дорога".

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