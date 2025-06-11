Мишель и Барак Обама показали семейную идиллию - редкое фото

Экс-президент США и его первая леди отметили особенный праздник.

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Барак Обама семья - как выглядят дети Барака и Мишель Обамы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/michelleobama

Кратко:

Барак и Мишель Обама поздравили их младшую дочь с Днем рождения

В честь этого пара опубликовала редкое семейное фото с дочерями

Мишель и Барак Обама стали редко публиковать совместные фото, что послужило дополнительным фактором для слухов о проблемах в паре. Тем не менее оба утверждают что их союз крепок, как и прежде.

Одним из доказательств в пользу этого стало фото, которое появилось в официальных аккаунтах Барака и Мишель. В кадре супруги позируют с их двумя дочерями Сашей и Малией.

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Снимки были опубликованы в честь 24-летия Саши. В кадре семья выглядит очень счастливой.

"С Днем рождения, мою милая девочка Саша! Не могу поверить, как быстро пролетело время. Я так горжусь тем, какой женщиной ты стала. Люблю тебя всегда!" - написала Мишель Обама.

Барак и Мишель Обама с дочерями Малией (слева) и Сашей (справа) / instagram.com/michelleobama

На нежные слова не поскупился и отец именинницы: "С Днем рождения, Саша! Наблюдать за тем, как ты превращаешься в невероятную женщину, было настоящим подарком. Я всегда буду гордиться тобой и всегда буду рядом".

Барак и Мишель Обама с дочерями Малией (слева) и Сашей (справа) / instagram.com/barackobama

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Мишель Обама - что о ней известно? Мишель Обама - американский адвокат, супруга 44-го президента США Барака Обамы. Мишель Обама - первая в истории первая леди США афроамериканского происхождения. В американской прессе ее часто сравнивают с Жаклин Кеннеди и принцессой Дианой. Заняла 93-е место в списке Maxim Top 100 в 2009 году. В 2010 году заняла первое место в рейтинге 100 самых влиятельных женщин мира, составленном журналом Forbes. В 2016 году вышел фильм "Саутсайд с тобой", основой событий которого является первая встреча будущей первой леди с Бараком Обамой летом 1989 года. Картина базируется на мемуарах Барака Обамы. Член Американской академии искусств и наук (2019). В декабре 2019 года заняла третье место в списке самых высокооплачиваемых писателей 2019 года по версии американского журнала Forbes с доходами $36 млн с продаж своей книги "Становление" (англ. Becoming), сообщает Википедия.

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