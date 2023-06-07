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Не дружеские объятия: определился главный кандидат на сердце Шакиры

Анна Подгорная
7 июня 2023, 02:40
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Шак и Льюис Хэмилтон тщательно маскируются, но их случайно "сдал" близкий друг пары.
Шакира, Льюис Хэмилтон
Шакира и Льюис Хэмилтон проводят время вместе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/shakira, instagram.com/lewishamilton

Колумбийская певица Шакира, которая после скандального расставания с футболистом Жераром Пике стала лакомым кусочком для прессы, 5 июня посетила гонку Гран-при Испании.

Предполагается, что тяга к быстрой езде у артистки развилась благодаря британскому автогонщику команды Формулы-1 "Мерседес" и семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону. Якобы именно его Шак пришла поддержать во время гонки, ведь пилоту и певице СМИ уже месяц приписывают романтические отношения.

После гонки пара в компании друзей отправилась в ресторан. Певец Мустафа по этому поводу даже выложил на своей странице в Instagram фото приятного вечера среди близких.

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Поклонники Шакиры быстро разглядели на снимке пикантную деталь: рука Хэмилтона совсем не по-дружески покоится на талии певицы. Пара хранит молчание про природу своих отношений, но тот факт, что Мустафа поспешно удалил фотографию после того, как она разлетелась по Интернету, как "еще одно доказательство романа Шакиры и Льюиса Хэмилтона", может свидетельствовать о том, что певице и гонщику действительно есть, что скрывать.

Шакира и Льюис Хэмилтон с друзьями
Шакира и Льюис Хэмилтон проводят время вместе / instagram.com/mustafathepoet

Ранее стало известно, что звезда фильмов "SuperПерцы", "Мачо и ботан" и "Волк с Уолл-стрит" Джона Хилл впервые стал отцом - первенца ему родила подруга, которая держала беременность в строжайшем секрете.

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