Предательницу Украины певицу Наташа Королеву, которая родом из Киева, но живет и работает в стране-террористе РФ, начали "отменять" в России.
Пропагандистские росСМИ заявили, что якобы украинцы довели артистку до нервного срыва и она в критическом состоянии. А все дело в том, что она уехала с мужем-путинистом Сергеем Глушко в санаторий для "перезагрузки".
Как сообщили пропагандисты, причиной стала волна хейта после выступления предательницы 9 мая с георгиевской лентой в Кремле.
Выступление Королевой даже не показали в эфире, ведь в сентябре 2022 года артистка выступила в Москве в цветах флага Украины. Но, как ни странно, во всем виноваты украинцы.
Кто такая Наташа Королева?
Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.
12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.
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Напомним, ранее Наташа Королева поддерживает своего мужа-путиниста Тарзана, и считает уместным, пока страна-агрессор бомбит ее историческую родину, петь дифирамбы его военному прошлому.
А также Наташа Королёва решила высказаться о конфликте между ее мамой и мужем Тарзаном, который открыто поддерживает военное вторжение России в Украину. По словам певицы, у нее в семье "все хорошо", серьезный конфликт остался в прошлом.
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