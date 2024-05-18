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Наташа Королева в критическом состоянии - СМИ

Элина Чигис
18 мая 2024, 02:00
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Наташа Королева отправилась подлечиться после того, как ее выступление в Кремле вырезали из эфира.
Наташа Королева, Тарзан
Наташа Королева отправилась в санаторий / instagram.com/koroleva__star

Предательницу Украины певицу Наташа Королеву, которая родом из Киева, но живет и работает в стране-террористе РФ, начали "отменять" в России.

Пропагандистские росСМИ заявили, что якобы украинцы довели артистку до нервного срыва и она в критическом состоянии. А все дело в том, что она уехала с мужем-путинистом Сергеем Глушко в санаторий для "перезагрузки".

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Как сообщили пропагандисты, причиной стала волна хейта после выступления предательницы 9 мая с георгиевской лентой в Кремле.

Выступление Королевой даже не показали в эфире, ведь в сентябре 2022 года артистка выступила в Москве в цветах флага Украины. Но, как ни странно, во всем виноваты украинцы.

Кто такая Наташа Королева?

Наташа Королева - эстрадная певица, родилась и выросла в Киеве. Свою карьеру начала благодаря российскому композитору Игорю Николаеву.

12 октября 2016 года Служба безопасности Украины (СБУ) запретила Наташе Королевой въезд в страну на 5 лет. С 23 января 2022 года Королевой запрещен въезд в Литву сроком на 5 лет из-за концертов в оккупированном Россией Крыму.

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Напомним, ранее Наташа Королева поддерживает своего мужа-путиниста Тарзана, и считает уместным, пока страна-агрессор бомбит ее историческую родину, петь дифирамбы его военному прошлому.

А также Наташа Королёва решила высказаться о конфликте между ее мамой и мужем Тарзаном, который открыто поддерживает военное вторжение России в Украину. По словам певицы, у нее в семье "все хорошо", серьезный конфликт остался в прошлом.

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