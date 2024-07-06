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Наталка Денисенко игриво анонсировала новый проект со звездой "Поймать Кайдаша"

Дмитрий Видоменко
6 июля 2024, 20:30
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Известная актриса Наталья Денисенко ошеломила страстным поцелуем с коллегой Антониной Хижняк в окружении крайне и довольно известных мужчин-актеров.
Денисенко, Хижняк
Наталка Денисенко и Антонина Хижняк вместе снимутся в новом ромкоме / коллаж Главред, фото Instagram

Известная украинская актриса Наталка Денисенко придумала весьма игривый способ проанонсировать свой новый проект. На фотографии, которую она выложила в Instagram, девушка целует коллегу – актрису Антонину Хижняк (звезду сериала "Поймать Кайдаша").

Причем снимок, по всей видимости, сделал другой участник той, уже легендарной экранизации повести Ивана Нечуя-Левицького, Тарас Цымбалюк. На фото Денисенко облачена в свадебный наряд, у нее букет в руках, и она с видимым удовольствием целует в губы Хижняк. Также на снимке запечатлен актер киевского театра имени Леси Украинки Павел Текучев, который, как и Цимбалюк, скорчил весьма удивленную гримасу.

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Как оказалось, фото было сделано в перерывах между съемками новой романтической комедии и ним артисты заодно решили рассказать о Всемирном дне поцелуев, который празднуют 6 июля/

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"Романтические британцы придумали этот праздник еще в 19 веке, и вирус поцелуев захватил весь мир. Все любят это дело и наша Наталка с Тоней тоже. Врачи доказали, что во время поцелуя происходит обмен микрофлорой, так называемая "перекрестная иммунотерапия". Так что девушки просто поднимают свой иммунитет", — именно так, в юмористическом ключе, был подписан снимок.

Напомним, ранее супруга Андрея Фединчика Наталка Денисенко попала в громкий скандал из-за своей поездки с сыном на море в Турцию. Она призналась, что ей за это не стыдно, ведь ее сын уже давно просился на море и к отдыху подтолкнул муж, который воюет против оккупантов.

"Нет, потому что до войны я насобирала деньги и могу некоторое время жить. Потому что мой муж в ВСУ. Потому что я все время войны занималась волонтерством. Потому что я хочу, чтобы мой ребенок и я хоть на мгновение отдохнули и были здоровы, счастливы", – разъяснила актриса.

Позднее Денисенко рассказала о тех ужасах войны, которые пришлось пережить ее родителям в Чернигове.

"Моя мама была только после больницы. Они сидели в подвале. Были нужны антибиотики, а в аптеках уже ничего не было. Со светом были проблемы, со связью тоже, потом закончилась вода, но мои родители не хотели выезжать. Я сидела с ребенком и понимала, что ничего не могу сделать, я не могу никак им помочь. Это морально было самое сложное", - рассказала артистка. Но позднее ей все же удалось договориться об эвакуации родителей в Хмельницкий.

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