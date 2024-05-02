Настя Каменских прокомментировала роман с молочником из клипа "MOLOKO"

Из NK и Ostrovskiy получилась очень горячая парочка.

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NK Moloko - Настя Каменских прокомментировала роман с Ostrovskiy / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux

В конце апреля украинская певица Настя Каменских под творческим псевдонимом NK представила новую песню "MOLOKO". Клип на трек многим показался провокационным.

В основном это касается откровенных костюмов артистки и неприкрытого флирта с молодым молочником, которого для видео сыграл Ostrovskiy. Между героями клипа так и сверкали искры, что породило волну слухов о том, что между ними завязался роман и в реальной жизни.

Каменских не стала молчать об этих сплетнях, и в интервью для ТСН.ua дала шутливый комментарий: "Учитывая количество сплетен о нашем разводе с мужем (Потапом - прим. редактора), я уже давно поняла, что людям со стороны все виднее. Поэтому пусть эксперты и ответят на вопрос, есть ли у нас отношения с Островским".

Меж тем певица отметила, что не в последнюю очередь ее команда выбрала Ostrovskiy для съемок из-за его внешней привлекательности. Впрочем, это было не единственным преимуществом музыканта.

"Мы все мгновенно выбрали Ostrovskiy для главной роли, когда режиссерская команда предложила эту идею. Он — молодой, креативный парень с привлекательной внешностью. Его энергия и харизма — именно то, что мы искали для исполнителя роли молочника. Он сразу органично вписался в команду, он не только выполняет режиссерские задачи, но и постоянно импровизирует, а главное — с ним легко и приятно было работать", - говорит NK.

Смотрите клип NK - MOLOKO:

Кто такая Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

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