УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Настя Ивлеева официально подтвердила развод с Элджеем

22 августа 2021, 15:30

Блогер и телеведущая Настя Ивлеева впервые рассказала о разводе с рэпером Элджеем.

Настя Ивлеева
Настя Ивлеева / instagram.com/nastyaivleeva/

Звезда Орла и Решки, блогерша Настя Ивлеева подтвердила, что они с Элджеем действительно развелись когда начался второй год канатина из-за коронавируса.

Как рассказала Настя Ивлеева в интервью Татлеру, никто никому не изменял, а понимание о необходимости развода пришло после того, как трансформировались ее отношения. По мнению Ивлеевой, они с Элджеем слишком быстро начали семейную жизнь.

"Мы, наверное, с ним все-таки слишком рано окунулись в семейную историю. Я уже говорила, что в моем теле восемьдесят процентов мужской энергии. Мне нужно постоянно что-то производить. Леша, безусловно, такой же. Он творческий, может быть, менее активный, но не менее заинтересованный в жизни и в делах. А мы просто ушли в нашу уютную любовь, закрылись от всех", - вспоминает девушка.

Она рассказала, что их отношения со временем даже на время локдауна, начали постепенно застаиваться и стопориться.Читайте такжеНастя Ивлеева полностью обнажилась на обложке Playboy

"Мы были без ума друг от друга, это было прекрасно, но сильно влияло на мотивацию к работе, к созданию новых проектов. Стало стопорить. И если мне чуть легче было из этого выходить, то Леше – сложнее. Потому что, повторяю, он суперзакрытый человек. Расставание – процесс, который происходит не сразу. Не так, что просыпаешься и говоришь: "Нам нужно расстаться". Мы друг друга не предавали – не дай Бог. Мне просто захотелось куда-нибудь вылезти из нашего кокона", - признается она журналистам.

Реклама

Настя захотела открывать что-то новое за гранью дома, и решила "дать свободу" рэперу. Расчет был в том, что они получат новые впечатления, и начнется новый виток отношений.

"Спустя две недели такого автономного состояния мы поняли, что произошла перемена, и она не в пользу нас двоих. Но мы просто продолжали жить в этом, прислушиваться к себе еще больше. Анализировать. И все это длилось на протяжении, наверное, месяцев четырех. Я не могу сказать, что это легко. Что мы друг друга разлюбили и все: "Давай, чао-какао!". Нет. Это сложно. Это очень больно. И тяжело. Сложно поверить, что такое большое чувство может угасать. Я до сих пор очень сильно люблю. Он всегда будет мне родным человеком", - все же выдавила из себя блогерша.

Она стала осознавать, что их отношения сменились на дружеские, сестринско-братские, и пришло время их завершать.

"Но это уже больше похоже на любовь сестры и брата. И вот это было тяжело осознать. А еще побороть чувство собственничества. Когда ты не можешь отпустить, потому что если не мне, то никому. Но это неправильно и эгоистично. Нужно давать друг другу свободу. Что мы и сделали", - подвела черту девушка.

Блондинка благодарна 27-летнему музыканту за прекрасных два года семейной жизни, им по ее словам, они развелись друзьями.

Настя Ивлеева и Элджей - что известно о разводе

  • Слухи о разводе Ивлеевой Ходили в Сети с весны 2021. Когда Настя Ивлеева резко "сорвалась" на съемки, и у нее пропали посты с Элджеем, ходили даже слухи о том, что Элджей ей изменил.
  • После некоторого затишья в соцсети, поклонники заметили, что Ивлеева сняла обручальное кольцо.
  • Хоть официально Элджей и Ивлеева не сообщали о разрыве и разводе, поклонники ведущей уже более недели по всех постах высказывают ей поддержу и сочувствие.
  • По слухам, музыкант с кем-то изменил Насте, и она уехала о него - она побывала за это время уже во многих городах.
  • Но потом Настя Ивлеева бодро "впряглась" в работу, и пара оставалась в молчании еще несколько месяцев - до конца августа.
  • Как известно, Ивлеева и Элджей поженились тайно в 2019 году. Фото с медового месяца появились в сентябре того же года.
viber
Настя Ивлеева новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Настя Ивлеева официально подтвердила развод с Элджеем». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Беz Обмежень представила сингл и клип ЛітоКамон из своего нового альбомаБеz Обмежень представила сингл и клип ЛітоКамон из своего нового альбома Время упущенных возможностей: почему экономика Украины оказалась в тупикеВремя упущенных возможностей: почему экономика Украины оказалась в тупике 30 лет независимости: почему Украина потратила время впустую30 лет независимости: почему Украина потратила время впустую "По-русски говори, а не по псячему": призер Олимпиады из Львова обругал украинский язык"По-русски говори, а не по псячему": призер Олимпиады из Львова обругал украинский язык Гитаристка Maneskin Виктория Де Анжелис топлес произвела фурор селфи в зеркалеГитаристка Maneskin Виктория Де Анжелис топлес произвела фурор селфи в зеркале

Последние новости

15:30

Настя Ивлеева официально подтвердила развод с Элджеем

15:08

Давление на Москву и новые санкции против РФ: ключевые тезисы с брифинга Меркель и Зеленского Видео

14:58

Эксперты рассказали, почему власти Украины не удержат низкий тариф на электричество

14:54

"Угроза для всей Европы": Меркель и Зеленский пригрозили РФ из-за Северного потока-2 Видео

14:45

Парад ко Дню Независимости Украины: где и когда смотреть онлайн-трансляцию Видео

Реклама
14:34

Крепостная 3 сезон - трейлер раскрыл историю в стиле легендарной Анжелики Видео

14:24

Самый вкусный старинный рецепт варенья на зиму из ревеня Видео

14:18

Главком ВСУ призвал готовиться к наступлению для освобождения оккупированных территорий

13:32

Королева Елизавета II накажет Меган Маркл и принца Гарри за опороченную семью

13:25

Меркель прибыла в Украину и отправилась на переговоры с Зеленским Видео

12:57

"Звезда во лбу, вместо извилин": в герое памятника копам в Киеве узнали генерала полиции

12:38

Объявили всех победителей Одесского кинофестиваля 2021 Видео

12:30

На Днепропетровщине парашютисты станцевали гопак на высоте в 4 тысячи метров Видео

12:20

Что будет с суммами за отопление в платежках: в КМУ рассказали, к чему готовиться Видео

11:49

Штрафы до 40 тысяч и конфискация: что нужно знать водителям мотоциклов, мопедов и скутеров Видео

11:45

Солист украинской группы Пошлая Молли задержан за дебош после концерта в России Видео

11:41

Две пенсии украинцам по накопительной системе: эксперты спрогнозировали размер выплат

11:09

Певица Slavia ответила на слухи о воссоединении с Дзидзьо

10:46

День ангела в сентябре по церковному календарю: Иван, Анна, Мария - именинники месяца

10:40

Ани Лорак отметилась неоднозначным высказыванием на Новой Волне в России Видео

Реклама
10:39

"Головой в бортик без меня": олимпийская чемпионка Баюл отказалась от гражданства Украины

10:27

Гороскоп на 22 августа для всех знаков Зодиака: долги, судьбоносная встреча и козни недоброжелателей Видео

10:02

Конфуз в СБУ: выпускникам академии вручили именные медали от Баканова

09:43

"Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса": легендарный режиссер оскандалился на Одесском кинофестивале Видео

09:30

Скандал на Тернопольщине: ради флагштока ко Дню Независимости разрушили исторический памятник Видео

08:55

В Украине зафиксировали более тысячи новых случаев коронавируса Видео

08:39

Приласкает теплом: погода в Украине на 22 августа - прогноз Видео

08:08

Рейс из Кабула: в Украину прибыл борт с эвакуированными из Афганистана Видео

07:45

Пенсия в 7 тысяч гривен: в Минсоцполитики рассказали, кто сможет ее получить

07:02

Угроза реальна: климатолог рассказала, какие территории Украины рискуют уйти под воду Видео

06:47

Как Меркель прощалась с Путиным мнение

05:55

"Моя Україно прекрасна": подборка самых красивых мест в Украине ко Дню Независимости

05:02

Кардиолог рассказал, почему сосуды быстро стареют и как этого избежать

04:35

На работе посидел – диабетом заболел: ученые заявили о новой опасности для офисных работников

04:21

Матерная кричалка о Путине бойцов ВСУ: на росТВ закатили истерику и назвали Зеленского "чертом" Видео

03:40

Еще одно исследование подтвердило важность для здоровья этого рациона Видео

03:02

Как прекратить ночные кошмары и начать высыпаться: шесть лайфхаков Видео

02:31

Россия припугнула США "жестким ответом" на новые санкции

01:45

Ультиматум Зеленскому от Путина: в РФ раскрыли детали переговоров с Меркель

01:30

Как нужно готовить кукурузу с максимальной пользой для тела - ответ экспертов

Реклама
00:44

Лунный гороскоп на неделю 23-29 августа: убытки, конфликты с близкими или интересные знакомства

00:22

Украину накроют сильные дожди и град: где именно ожидаются осадки

21 августа, суббота
23:55

Выяснилось, какие болезни вызывает употребление фастфуда

23:30

Украина выведет Россию из Крыма - Кулеба

23:02

Поможет ли зеленый чай в борьбе со стрессом и бессонницей - ответ экспертов

23:00

Дельта-штамм коронавируса унес жизнь еще одного украинца

22:23

В Киев прибыла баржа с арбузами: когда ягоды появятся в супермаркетах Видео

22:19

В Украине массово изымают евробляхи: в чем причина и кому не светит растаможка Видео

20:58

Украину зальют мощные ливни с грозами: синоптик рассказала о погоде на День независимости Видео

20:48

В Украине создали уникальную реконструкцию голоса Тараса Шевченко

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять