Настя Ивлеева официально подтвердила развод с Элджеем

Настя Ивлеева / instagram.com/nastyaivleeva/

Звезда Орла и Решки, блогерша Настя Ивлеева подтвердила, что они с Элджеем действительно развелись когда начался второй год канатина из-за коронавируса.

Как рассказала Настя Ивлеева в интервью Татлеру, никто никому не изменял, а понимание о необходимости развода пришло после того, как трансформировались ее отношения. По мнению Ивлеевой, они с Элджеем слишком быстро начали семейную жизнь.

"Мы, наверное, с ним все-таки слишком рано окунулись в семейную историю. Я уже говорила, что в моем теле восемьдесят процентов мужской энергии. Мне нужно постоянно что-то производить. Леша, безусловно, такой же. Он творческий, может быть, менее активный, но не менее заинтересованный в жизни и в делах. А мы просто ушли в нашу уютную любовь, закрылись от всех", - вспоминает девушка.

Она рассказала, что их отношения со временем даже на время локдауна, начали постепенно застаиваться и стопориться.Читайте такжеНастя Ивлеева полностью обнажилась на обложке Playboy

"Мы были без ума друг от друга, это было прекрасно, но сильно влияло на мотивацию к работе, к созданию новых проектов. Стало стопорить. И если мне чуть легче было из этого выходить, то Леше – сложнее. Потому что, повторяю, он суперзакрытый человек. Расставание – процесс, который происходит не сразу. Не так, что просыпаешься и говоришь: "Нам нужно расстаться". Мы друг друга не предавали – не дай Бог. Мне просто захотелось куда-нибудь вылезти из нашего кокона", - признается она журналистам.

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Настя захотела открывать что-то новое за гранью дома, и решила "дать свободу" рэперу. Расчет был в том, что они получат новые впечатления, и начнется новый виток отношений.

"Спустя две недели такого автономного состояния мы поняли, что произошла перемена, и она не в пользу нас двоих. Но мы просто продолжали жить в этом, прислушиваться к себе еще больше. Анализировать. И все это длилось на протяжении, наверное, месяцев четырех. Я не могу сказать, что это легко. Что мы друг друга разлюбили и все: "Давай, чао-какао!". Нет. Это сложно. Это очень больно. И тяжело. Сложно поверить, что такое большое чувство может угасать. Я до сих пор очень сильно люблю. Он всегда будет мне родным человеком", - все же выдавила из себя блогерша.

Она стала осознавать, что их отношения сменились на дружеские, сестринско-братские, и пришло время их завершать.

"Но это уже больше похоже на любовь сестры и брата. И вот это было тяжело осознать. А еще побороть чувство собственничества. Когда ты не можешь отпустить, потому что если не мне, то никому. Но это неправильно и эгоистично. Нужно давать друг другу свободу. Что мы и сделали", - подвела черту девушка.

Блондинка благодарна 27-летнему музыканту за прекрасных два года семейной жизни, им по ее словам, они развелись друзьями.

Настя Ивлеева и Элджей - что известно о разводе