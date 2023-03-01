Нашла замену Добрынину: Даша Квиткова рассказала, кто осыпает ее цветами

Бывшая жена шоумена Никиты Добрынина похвасталась романтическим сюрпризом от нового воздыхателя.

Даша Квиткова раскрыла личность тайного поклонника / instagram.com/kvittkova

Украинская блогерша и победительница романтического реалити-шоу Холостяк Даша Квиткова в конце января шокировала поклонников новостью о расставании с шоуменом Никитой Добрыниным.

Сейчас она занимается самосовершенствованием и надеется, что однажды еще сможет построить семью, сделав выводы из предыдущих неудавшихся отношений. Впрочем, блогерша призналась, что уже получает знаки внимания от мужчин.

Так недавно на своей странице в Instagram она показала огромные букеты цветов, которые получила от тайного поклонника. Любопытство взяло верх, и Квиткова узнала, кто оказывает ей такие романтичные знаки внимания.

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Об этом она рассказала в своем блоге: ее поклонника зовут Богдан, он военный и сейчас Дарья активно общается с ним.

"Это был военный, его зовут Богдан, он воюет уже не первый месяц, и я невероятно благодарна, (он видел мои донаты) что он решил сделать мне приятное. И мы сейчас поддерживаем связь", - поделилась блогерша. Получится ли из этого что-то серьезное, Даша судить не берется. Пока она просто наслаждается статусом свободной женщины и мамы.

Даша Квиткова раскрыла личность тайного поклонника / instagram.com/kvittkova

Ранее стало известно, что украинская актриса, звезда сериала Папаньки, Ольга Атанасова разводится с супругом - они с Сергеем расстались еще перед войной, но бывший возлюбленный "тянет" с документами.

Также инсайдеры поделились подробностями личной трагедии в жизни Мадонны - от 64-летней певицы сбежал ее молодой возлюбленный. Он пренебрег поп-иконой ради более молодой любовницы.

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