УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Нашла замену Добрынину: Даша Квиткова рассказала, кто осыпает ее цветами

1 марта 2023, 20:12
Бывшая жена шоумена Никиты Добрынина похвасталась романтическим сюрпризом от нового воздыхателя.
Даша Квиткова
Даша Квиткова раскрыла личность тайного поклонника / instagram.com/kvittkova

Украинская блогерша и победительница романтического реалити-шоу Холостяк Даша Квиткова в конце января шокировала поклонников новостью о расставании с шоуменом Никитой Добрыниным.

Сейчас она занимается самосовершенствованием и надеется, что однажды еще сможет построить семью, сделав выводы из предыдущих неудавшихся отношений. Впрочем, блогерша призналась, что уже получает знаки внимания от мужчин.

Так недавно на своей странице в Instagram она показала огромные букеты цветов, которые получила от тайного поклонника. Любопытство взяло верх, и Квиткова узнала, кто оказывает ей такие романтичные знаки внимания.

видео дня

Об этом она рассказала в своем блоге: ее поклонника зовут Богдан, он военный и сейчас Дарья активно общается с ним.

"Это был военный, его зовут Богдан, он воюет уже не первый месяц, и я невероятно благодарна, (он видел мои донаты) что он решил сделать мне приятное. И мы сейчас поддерживаем связь", - поделилась блогерша. Получится ли из этого что-то серьезное, Даша судить не берется. Пока она просто наслаждается статусом свободной женщины и мамы.

Даша Квиткова
Даша Квиткова раскрыла личность тайного поклонника / instagram.com/kvittkova

Ранее стало известно, что украинская актриса, звезда сериала Папаньки, Ольга Атанасова разводится с супругом - они с Сергеем расстались еще перед войной, но бывший возлюбленный "тянет" с документами.

Также инсайдеры поделились подробностями личной трагедии в жизни Мадонны - от 64-летней певицы сбежал ее молодой возлюбленный. Он пренебрег поп-иконой ради более молодой любовницы.

Другие новости:

шоу-бизнес новости шоу бизнеса Даша Квиткова
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

20:32

Иван Яковина. Чем закончится сражение за Бахмут Видеоблоги

20:29

РФ пытается "кусать" украинскую оборону: оккупанты изменили тактику - полковникВидео

20:23

"Это невозможно": Коваленко объяснил, почему в 2023 году Украина не сможет вернуть границы 1991 годаВидео

20:15

ВСУ могут освободить Крым до конца августа, следом рухнет фронт РФ на Донбассе – ХоджесВидео

20:12

Нашла замену Добрынину: Даша Квиткова рассказала, кто осыпает ее цветами

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

19:29

Гороскоп Таро на март 2023: Козерогам - козни, Водолеям - бессонница, Рыбам - конфликтВидео

19:27

Обнародованы новые зарплаты ВСУ: сколько будут получать защитники в 2023 годуВидео

19:20

Путинская Россия стала слабой, начинается борьба за Арктикумнение

19:11

"Россияне прорвали нашу оборону": Жданов сообщил о критической ситуации в БахмутеВидео

Реклама
18:56

Си Цзиньпин назвал главную позицию Китая по войне России против УкраиныВидео

18:47

"Бавовна" на аэродроме Мачулищи: Лукашенко "наехал" на Путина - ШейтельманВидео

18:46

"Була в мене парова машина": кто исполняет главный хит украинского TikTok и что о ней известноВидео

18:06

Хотел помилования: ВСУ ликвидировали бывшего путинского депутата-зэкаВидео

17:56

Зачем 3 марта готовили блюда из овсянки: приметы и что нельзя делатьВидео

17:55

Китайский гороскоп на март 2023: Быкам – новые начинания, Драконам - путешествияВидео

17:45

Холодильник будет сиять: простые лайфхаки с уксусом и содойВидео

17:40

Тимур Мирошниченко раскритиковал украинцев за короткую память, а Лободу - за молчание

17:35

Цель Путина – "уничтожить" Украину, он не собирается выводить войска – МИД ГерманииВидео

17:24

Поля усеяны трупами и остатками техники: РФ проиграла крупнейшую танковую битву под Угледаром - NYTВидео

17:14

С чем сочетать серые вещи, чтобы не превратиться в серую мышь: так делают стильные модницыВидео

Реклама
16:51

Популярная украинская спортсменка оборвала общение с мамой из-за ее позицииВидео

16:48

Зачем 2 марта убирали на кухне: приметы и что нельзя делатьВидео

16:43

Какие праздники в марте 2023: православный календарь на первый месяц весны

16:42

Украина может в 2023 году вернуть Мариуполь – экспертВидео

16:33

Их ищут все огородники: 5 самых урожайных сортов томатов, которые восхищают своим вкусомВидео

16:31

В Украине резко потеплеет: синоптик назвал датуВидео

15:47

Россию ждет "черная дыра" или "болото" с распадом за 2-5 лет: политолог назвал сценарийВидео

15:36

"Заработать в РФ она не прочь": Вайкуле позвали развлечь бизнесмена на корпоративеВидео

15:29

"Старость - не радость": молодая жена Виктора Павлика "затроллила" супруга

15:21

Что увидели первым: тест по картинке раскроет настоящего скупердяяВидео

15:19

Дантес попытался оправдать Потапа за песню о волонтерах, которая возмутила Сеть

15:12

Депутата Киевсовета от "Слуги Народа" Трубицына до сих пор не исключили из фракции, несмотря на задержание за взятку в 1,26 млн грн

15:12

Опытные огородники заливают морковь соленой водой: результат превосходит все ожидания

15:06

Чем подкормить лук, чтобы хорошо рос: простые советы для всех дачников

15:01

Шакира пожелала любовнице мужа отправиться в ад

14:55

Как без лишних усилий разделать тушку курицы: фантастические секреты, которые удивят своей простотойВидео

14:47

Это не "жест доброй воли": эксперт объяснил, почему оккупанты убегают с левого берега ХерсонщиныВидео

14:45

Может ли Россия открыть второй фронт в Приднестровье: в ВСУ оценили сценарийВидео

14:31

"Увеличение внутренних атак": Подоляк лукаво отверг причастность Киева к ударам по РоссииВидео

14:12

На Тайване отменили концерт российской оперной дивы

Реклама
14:07

Иво Бобул "наехал" на журналистку после скандального сексистского интервьюВидео

14:07

Почему не надо выбрасывать скорлупу грецкого ореха - лучшие способы применения на дачеВидео

14:06

Самые злые собаки в мире: 5 пород, только от вида которых мурашки по коже

13:51

РосСМИ сообщают, что Заворотнюк пошла на поправкуВидео

13:35

Какое мышление у богатых людей: привычки, которые могут сделать человека состоятельнымВидео

13:30

Шольц мог специально затягивать поставки оружия Украине из-за угроз Путина – СМИВидео

13:28

3350 грн помощи от государства для ФОП во время войны: кто имеет право и как получитьВидео

13:00

Как понять, что пора заканчивать отношения на расстоянии: главные признаки скорого конца

12:34

Путин потерпел пятое большое поражение со дня полномасштабного вторжения - КулебаВидео

12:27

Модные причуды королевской семьи: 5 странных правил этикета монархов

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Рецепты
Простые блюдаНовый год 2023ЗакускиКонсервация на зиму
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода зимаМагнитная буря
Мода и красота
Окрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюрЖенские стрижки
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять