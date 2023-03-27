Нашла свой Ролекс в мире Кассио: у Шакиры новый роман - СМИ

После разрыва с Жераром Пике колумбийская певица наконец нашла в себе силы начать новую жизнь.

Шакира завела новый роман после разрыва с Жераром Пике / instagram.com/shakira

Колумбийская певица Шакира уже не так страдает, как привыкла показывать последние несколько месяцев, из-за расставания с неверным ей футболистом Жераром Пике. Музыка, посвященная бывшему партнеру приносит ей колоссальных доход и вновь вернула ее на первые страницы таблоидов. Однако теперь это только бизнес.

Об этом сообщает издание OK Diario с отсылкой на собственные источники. После расставания с Пике Шакира собрала вещи и двоих сыновей от спортсмена, и переехала из Испании в Америку. Там она осела в Маями, где якобы и встретила нового избранника.

Согласно СМИ, произошло это еще четыре месяца назад, однако Шакира стремиться сохранить новые отношения в тайне как можно дольше. Поэтому информации о том, кто исцелил ее разбитое Пике сердце, крайне мало.

видео дня

Доподлинно известно, что это не аргентинский адвокат Антонио де ла Руа, с котороым певица состояла в отношениях с 2000 по 2010 год. Мужчина был ее бизнес-менеджером, и судился с ней после их расставания, претендуя на часть доходов и совместно нажитое имущество.

К слову, разрыв с де ла Руа Шакира пережила очень быстро: в январе 2011 года она рассказала, что она и адвокат не являются парой с августа 2010 года (весной этого же года она познакомилась с Пике). А в марте она уже официально сообщила о том, что состоит в романтических отношениях с испанским футболистом.

Напомним, 46-летняя колумбийская певица Шакира и 36-летний испанский футболист Жерар Пике в июне 2022 разошлись после 11 лет отношений. Артистка ушла от спортсмена из-за его неверности, и отсудила у него сыновей. Гордая колумбийка живет с высоко поднятой головой, и новый статус свободной женщины ей, к слову, очень к лицу.

Ранее Шакира показала снимки в полупрозрачном платье, выполненные для новогодней рекламной кампании британского модного дома Burberry.

Другие новости: