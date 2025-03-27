"Наша крошка": Светлана Билоножка поразила видом своей внучки

Кратко:
- Светлана Билоножко поздравила свою внучку
- Артистка показала семейные кадры
Украинская известная певица Светлана Билоножко и вдова народного артиста Украины Виталия Билоножко показалась со своей 17-летней внучкой Светланой.
На своей странице в Facebook Светлана опубликовала общее фото с внучкой и посвятила пост в честь ее дня рождения.
"Сегодня нашей Светланке исполняется 17 лет! Наша крошка уже выросла", – отметила певица.
Также артистка написала нежные слова в адрес 17-летней Светланы.
"Любим безгранично, счастливой судьбы желаем, пусть все мечты сбываются", – добавила Билоножков обращении.
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Кто такая Светлана Билоножко?
Светлана Билоножко - украинская певица, диктор-ведущая программ УТ-1. Заслуженная артистка Украины (1995 год), народная артистка Украины (1999 год). Светлана Билоножко участница и лауреат многих всеукраинских фестивалей: "Песенный вернисаж", "Песня года", "Шлягер года" и т.д.
Участвовала в большом числе благотворительных акций, концертах для детей-сирот, воинов-афганцев, участников ВОВ, участников ликвидации аварии на ЧАЭС, телемарафонах "Память".
В 1999 году вместе с мужем Виталием Билоножко запатентовали собственный проект-фестиваль семейного творчества "Мелодия двух сердец".
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