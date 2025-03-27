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"Наша крошка": Светлана Билоножка поразила видом своей внучки

Элина Чигис
27 марта 2025, 21:55
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Светлана Билоножко обратилась к любимой внучке.
Светлана Билоножко
Светлана Билоножко вышла на связь в соцсетях / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Светлана Билоножко

Кратко:

  • Светлана Билоножко поздравила свою внучку
  • Артистка показала семейные кадры

Украинская известная певица Светлана Билоножко и вдова народного артиста Украины Виталия Билоножко показалась со своей 17-летней внучкой Светланой.

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На своей странице в Facebook Светлана опубликовала общее фото с внучкой и посвятила пост в честь ее дня рождения.

"Сегодня нашей Светланке исполняется 17 лет! Наша крошка уже выросла", – отметила певица.

Светлана Билоножко поздравила внучку
Светлана Билоножко поздравила внучку / фото: скрин facebook.com, Светлана Билоножко

Также артистка написала нежные слова в адрес 17-летней Светланы.

"Любим безгранично, счастливой судьбы желаем, пусть все мечты сбываются", – добавила Билоножков обращении.

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Отметим, как сообщал Главред, певица Злата Огневич рассказала радостную новость, которая произошла в ее семье. Оказалось, младшая сестра певицы родила сына, что очень порадовало Злату и всю их семью.

А также Максим Козицкий развелся со своей женой Оксаной. Отметим, пара была в браке 20 лет. Оксана Козицкая после развода получила две квартиры во Львове и паркоместо, стала обладательницей Audi Q5 2021 года, но пока пара не комментировала случившееся.

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Кто такая Светлана Билоножко?

Светлана Билоножко - украинская певица, диктор-ведущая программ УТ-1. Заслуженная артистка Украины (1995 год), народная артистка Украины (1999 год). Светлана Билоножко участница и лауреат многих всеукраинских фестивалей: "Песенный вернисаж", "Песня года", "Шлягер года" и т.д.
Участвовала в большом числе благотворительных акций, концертах для детей-сирот, воинов-афганцев, участников ВОВ, участников ликвидации аварии на ЧАЭС, телемарафонах "Память".
В 1999 году вместе с мужем Виталием Билоножко запатентовали собственный проект-фестиваль семейного творчества "Мелодия двух сердец".

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