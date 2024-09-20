"Решаем все в мелочах": Светлана Билоножко высказалась о своей невестке

Певица поделилась, как сложились ее отношения с невесткой.

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Светлана Билоножко рассказала о своей семье / коллаж: Главред, фото: instagram.com/svitlana_bilonozhko/

Заслуженная артистка Украины Светлана Билоножко рассказала, что ее семья очень дружная и она в хороших отношениях с невесткой Мариной, а также особо привязана к 16-летней внучке Светлане.

Как отметила звезда в интервью для Rostyslove Production, Марина всегда дает хорошие советы, к которым Светлана прислушивается.

"Марина просто главный консультант. Она очень женственная. Я обязательно советуюсь с детьми, мы собираемся вместе, решаем все в мелочах", – поделилась артистка.

Также Светлана близка со своей внучкой, она увлекается моделингом и хорошо понимает в тенденциях моды, поэтому помогает родным в выборе одежды.

"Светланочке 16 лет, и она ходит в 10 класс. Она еще не определилась окончательно. Но она увлекается моделингом, смотрит fashion week, знает все тенденции в моде и макияже. Она – главный стилист. Как скажет Светланочка – так мы делаем, только юная девочка и при этом она попадает в яблочко", – рассказала Билоножко.

Смотрите видео интервью Светланы Билоножко:

Кто такая Светлана Билоножко? Светлана Билоножко - украинская певица, диктор-ведущая программ УТ-1. Заслуженная артистка Украины (1995 год), народная артистка Украины (1999 год). Светлана Билоножко участница и лауреат многих всеукраинских фестивалей: "Песенный вернисаж", "Песня года", "Шлягер года" и т.д.

Участвовала в большом числе благотворительных акций, концертах для детей-сирот, воинов-афганцев, участников ВОВ, участников ликвидации аварии на ЧАЭС, телемарафонах "Память".

В 1999 году вместе с мужем Виталием Билоножко запатентовали собственный проект-фестиваль семейного творчества "Мелодия двух сердец".

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А также alyona alyona сейчас не может выступать на концертах из-за ухудшения состояния здоровья. Причину певица не назвала, но проведение концертов нереально.

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